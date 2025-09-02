ダイアンの津田篤宏の楽屋での様子をモニタリング。真剣な表情でスイングの練習を繰り返す姿に千鳥のノブが大爆笑し、「プロゴルファーやん」とツッコミを入れた。

【映像】ダイアン津田の楽屋での様子

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が出演。

人気者になり、地位も名誉も手に入れてツッコミがないがしろになっているダイアンの津田篤宏。この日は、初心を忘れてしまった津田に、ツッコミのキレとイジられる快感を取り戻してもらうため、30分間、イジらないで放置プレイをする企画「イジられる快感を取り戻せ！ダイアン津田30分放置プレイチャレンジ 2025」が放送された。放置プレイに協力する芸人として、中山功太、ネゴシックス、はんにゃの金田哲、ガクテンソクのよじょうが登場した。

まずは楽屋で待機中の津田の様子をモニターでチェックすることに。すると、水の入ったペットボトルを片手にゴルフの練習をしている津田の姿が映り、ノブは「やってるね〜。ゴルフだ」と声をあげた。

津田はペットボトルを一度、机に戻すと今度は左手を胸に当てて右手でスイングしだし、その姿にノブは「もうプロゴルファーやん」とツッコミ。その後も真剣な表情で何度もスイング練習を繰り返す津田に大悟は「あんな顔でするん？」と「楽屋芸人、これは危ない証拠」と津田が芸人として危険な状態にあることを危惧した。