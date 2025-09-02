物価高なのにコスパすごい、、！【3COINS】じゃら付けしたい♡「リングセット」

毎日の装いにほんの少しきらめきを加えたいとき、頼りになるのがアクセサリー。華奢なデザインも素敵ですが、じゃら付けで楽しむスタイルが今の気分です。そこでおすすめなのが、【3COINS（スリーコインズ）】のリングセット。プチプラなのに2個セットで手に入り、重ねづけすればコーデのアクセントにぴったり。可愛いデザインばかりで、持っているだけで気分も上がりそうです。気になる人は、早速チェックしてみて。

柔らかな表情でこなれ感アップ

【3COINS】「ハートタタキリング2個セット」\550（税込）

シンプルとフェミニンを一度に取り入れられるセット。叩き加工風のニュアンスがきいているので、シルバーカラーでも柔らかな表情で、こなれた雰囲気を引き出してくれます。ジャージーパンツなどを取り入れたイージーな着こなしにプラスすれば、さりげないアクセントに。きれいめなコーデに合わせても、程よく抜け感を演出してくれそうです。

遊び心を添えてこなれた雰囲気に

【3COINS】「ピンクミックスリング2個セット」\550（税込）

ストーンが散りばめられたこちらのセットは、キラキラきらめくドリーミーな雰囲気。ハートやスターが潜むデザインで、コーデに大人の遊び心を添えてくれそうです。Tシャツ × デニムなどのミニマルなスタイルにすっと馴染み、ほんのり甘さを感じさせる大人カジュアルに。シャツやジャケットを取り入れたコーデに合わせれば、こなれたムードを後押ししてくれそう。

手元から楽しむガーリームード

【3COINS】「リボンリング2個セット」\550（税込）

ガーリーな雰囲気のアクセサリーは、大人の乙女心をくすぐる予感。こちらのセットは、リボンやハート、ピンクといった甘い要素がぎゅっと詰まっていて、手元から可愛らしさを引き立ててくれます。レースやフリルを取り入れたフェミニンなスタイルにはもちろん、デニムやスウェットのカジュアルコーデにあえて合わせて、ピュアな甘さをチラ見せさせてみて。

スタイリッシュな抜け感をプラス

【3COINS】「ピンクストーンリング2個セット」\550（税込）

スタイリッシュなデザインをベースに、クラフト感のあるディティールがきいたセット。ピンクのストーンが甘さを添えつつ、大人っぽい雰囲気を引き出してくれます。きれいめからラフなコーデまで幅広くマッチしそう。シックなモノトーンやハンサムなコーデに合わせれば、抜け感のあるアクセントになり、程よく肩の力が抜けたスタイルに仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：kae.S