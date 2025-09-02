ホテルメトロポリタン 川崎は、「バンズでボン・ボヤージュビュッフェ」を9月3日から11月30日まで提供する。

ホテル開業5周年を記念したビュッフェの第二弾企画となる。好みのハンバーガーをカスタマイズできる「マイバーガーコーナー」が登場する。パティはライブキッチンで焼き上げ、チーズバーガーのためのパティも用意する。トッピングには新鮮なレタス、トマト、アボカド、ベーコンなどを揃え、好みのソースを選ぶことができる。そのほか、欧風ビーフカレー、タイ風グリーンカレーなど3種のカレーや、ローストビーフ、石窯オーブンで焼き上げるピザ、パティシエ特製スイーツなどのメニューを揃える。

開催場所はオールデイダイニング「Terrace and Table」。開催時間はランチが平日は午前11時半から午後3時までの120分制、土日祝は午前11時から午後3時10分までの100分制。ディナーが平日は午後5時半から9時半までで最終入店は8時、土日祝は午後5時から9時半までの120分制で、最終入店は7時半。

料金はランチが平日（土日祝）大人4,700円（5,300円）、小学生2,200円（2,600円）、幼児1,100円（1,300円）。ディナーが平日（土日祝）大人6,000円（6,900円）、小学生3,000円（3,400円）、幼児1,500円（1,700円）。税・サービス料込。