【ラ・リーガ】オビエド 1−0 ソシエダ（日本時間8月31日／カルロス・タルティエレ競技場）

【映像】久保と審判のワンツー

ソシエダの日本代表MF久保建英がレフェリーと“奇跡のコラボ”を見せた。まさかのプレーにSNS上では笑いが起こった。

ソシエダは31日、ラ・リーガ第3節で昇格組のオビエドと敵地で対戦。右の久保はウイングとして先発出場すると28分にチャンスを作り出す。

左サイドからのクロスボールが逆サイドに流れてボールを受けた久保は、カットインして中央に侵入。ボックス手前の位置で、鋭い縦パスを狙った。しかしこれが主審に直撃。すぐにボールを回収した久保が、主審とのワンツーのような形で抜け出そうとした。

しかしこのプレーはホイッスルで止められて、ドロップボールでの再開となった。

オビエドの選手たちは主審にボールが当たった瞬間からプレーを止めていた。久保も理解しているはずだが、そのままプレーを続けるコミカルな状況に。するとSNSのファンたちは「久保が主審とワンツーしたw」「タケだけ止まらずにプレーを続ける」「何事もなかったようにプレーを続けるタケがウケる」「めっちゃ誤魔化すやんw」と爆笑となった。

なお試合は40分にデンドンケルのゴールでホームのオビエドが先制。ソシエダは、昇格組に初勝利を献上し、開幕からの3試合で2分1敗と未勝利が続いている。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）