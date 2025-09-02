まとまった退職金を手にし、「これだけあれば老後は安泰だ」と胸を撫で下ろす。しかし、その安心感が、時として将来設計の甘さにつながることも。長年の頑張りの結晶である大切なお金を、ほんの数年で失ってしまう……その原因は？

3,000万円あった退職金が、3分の1に？

「退職金が振り込まれた通帳を見て、やはりテンションは上がりましたよ。3,000万円ですよ。これで穏やかな老後が送れると安堵したのが昨日のよう……」

都内在住の鈴木美佐子さん（65歳・仮名）。3年前に定年退職した夫・雄二さん（68歳・仮名）と、2人暮らしです。退職を前にした当時、美佐子さんは漠然とした不安を抱えていました。毎月決まって入ってきた給与がなくなる生活。年金だけで、これまでと同じような暮らしを維持していけるのだろうか。そんな妻の心配をよそに、雄二さんはいつも豪快に笑い飛ばしていたといいます。

「何をそんなに心配している。退職金、3,000万円だぞ。ちょっとやそっとじゃなくなりゃしない、大丈夫」

その言葉に、美佐子さんも不安な気持ちを押し込めていました。長年連れ添った夫です。昔から少し無鉄砲なところはありましたが、仕事に関しては実直そのもの。家族のために懸命に働いてくれたことへの感謝と信頼がありました。

退職後、雄二さんは「第2の人生を謳歌する」とばかりに、趣味のゴルフや友人との旅行に頻繁に出かけるようになりました。美佐子さんも穏やかで楽しい日々が続くことを信じて疑いませんでした。異変に気づいたのは、退職から2年が経ったある日のこと。家の修繕費用について雄二さんに話をしました。日々の取り崩しは美佐子さんが管理している老後資金の口座からでしたが、今回は金額が高くなるため、雄二さんが管理している退職金の口座から取り崩さないか、という相談です。しかし雄二さん、歯切れが悪いのです。そして重い口を開いた夫の告白に、美佐子さんは耳を疑いました。3,000万円あったはずの退職金が、1,000万円を切るほどにまで減っているというのです。

「どうして……どうしてそんなことになるの⁉」

問い詰める美佐子さんに、雄二さんはバツが悪そうに視線をそらしながら、信じられない言葉を口にしました。

「暗号資産に投資して。ちまたでは儲かるって言っているだろう。ずっと順調だったんだが、最近、大きく値を下げてしまって……」

美佐子さんは、その場で崩れ落ちそうになるのを必死でこらえました。老後の安心のため、できるだけ手を付けないと言っていた退職金。しかし、妻に一言の相談もなく、ハイリスクなものに投じてしまった……。

「別に、投資がいけないなんて言わない。でも、たとえば半分は預貯金に残すとか、そういう考えにはならなかったの？」

そう訴える美佐子さんに対し、雄二さんは悪びれる様子もなく、こう言い放ったのです。

「大丈夫だって。売らなければ負けは確定しない。今は耐えるときだ。長い目で見れば、また必ず上がる」

その言葉は、もはや美佐子さんの心には響きません。目の前にいるのは、どこまでも楽観的な夫。昔から変わらない無鉄砲な性格が、最悪の形で噴出してしまった――「この先、この人と生きていくと思うと、心配でなりません」。美佐子さん、絶望でしかないとため息をつきます。

退職金「平均1,896万円」の現実と、誰もが抱える老後の資金不安

厚生労働省『令和5年就労条件総合調査』によると、大学・大学院卒（管理・事務・技術職）の定年退職者の平均退職給付額は1,896万円。もちろん、これはあくまで平均値であり、企業規模や勤続年数によって額は大きく変動します。ただ雄二さんが受け取った定年退職金は、平均を大きく超えるものであり、「このお金さえあれば老後は安泰」と妻・美佐子さんが安堵するのも当然のことでした。

しかし、その貴重な老後資金が、わずか2年で3分の1にまで目減りしてしまったのが鈴木さん夫婦の現実です。このケースは決して他人事ではありません。多くの人が、老後の生活に対して経済的な不安を抱えています。公益財団法人 生命保険文化センター『2022（令和4）年度 生活保障に関する調査』によると、老後の生活に対して「不安感あり」と答えた人は82.2%＊。不安の内容（複数回答）で最も多かったのは「公的年金だけでは不十分」で79.4%。「日常生活費の不足」（57.3%）、「自助努力による準備が不足する」（36.3%）、「退職金や企業年金だけでは不十分」（31.4%）と続きます。やはりお金に関する不安が上位を占めています。

＊非常に不安を感じる、不安を感じる、少し不安を感じるの合計

長寿化が進む現代において、退職後の人生はますます長くなっています。インフレによる物価上昇も家計を圧迫するなか、退職金をいかに守り、賢く活用していくかは、多くの人にとって死活問題といえるでしょう。

「最近は持っている暗号資産がずいぶんと上がったらしく、「ほれみろ、俺の言った通りだろ」と得意げなんです。でも私はそんなドキドキはいりません。儲けていられる今のうちに、少しは預貯金に回してくれるといいのだけど……」

［参考資料］

厚生労働省『令和5年就労条件総合調査』

公益財団法人 生命保険文化センター『2022（令和4）年度 生活保障に関する調査』