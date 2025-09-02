「9･3北京軍事パレード」揃い踏みする習近平・プーチン・金正恩の思惑

『現代ビジネス』の連載第1号として、「毎週1万字の中国分析」を掲げて2010年に始めた本連載「北京のランダム･ウォーカー」は、今回で800回を迎えました。約15年半の長きにわたりご愛読いただいている読者の皆様には、深く感謝申し上げます。

世界中が不確定な時代に入ったいまこそ、中国を定点観測していくことの重要性を痛感しております。引き続きご愛読のほど、よろしくお願い申し上げます。

ビッグニュースの発表

そのビッグニュースは、8月28日午前中に北京で行われた記者会見の席上で飛び出した。

9月3日に北京で行われる「中国人民抗日戦争及び世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動」に関する1回目の記者会見である。中国では「九三閲兵」（ジウサンユエビン＝9月3日の閲兵式）と呼んでいる。

壇上中央に座った中国外交部の洪磊（こう・らい）部長助理が、新華社通信の質問に答えてこう述べたのだ。

「中国と朝鮮は、山水が相連なった伝統的な友好の隣国同士である。われわれは、金正恩総書記が訪中し、記念活動に出席することを、熱烈に歓迎する。

今年は、中国人民抗日戦争及び世界反ファシスト戦争勝利80周年であり、また朝鮮の祖国が解放されて80周年だ。耐え難い苦難の戦争の時代、中朝両国の人民は互いに支持し、共同で日本の侵略に対抗反撃し、世界の反ファシズム戦争と人類の正義の事業の勝利に、重要な貢献を行った。

中朝関係をうまく維持保護し、うまく確固たるものにし、うまく発展させる――これが中国の党と政府の堅い立場だ。中国は朝鮮と引き続き、交流協力を強化し、社会主義建設の道の上で手を携えて前進していく。地域の平和と安定を促進し、国際的な公平正義の事業で密接な協力を維持保護し、中朝伝統友好の新たなページを引き継いでいく」

洪部長助理の発言が終わったとたん、会場がざわめきが起こった。北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が、北京で行われる軍事パレードに参加するというのである。

10年前に参加したのは韓国だった

これは「初秋の珍事」である。軍事パレードの主催者である習近平主席と、金正恩委員長の「不仲説」は、長く通説となっていたからだ。

いまから10年前の2015年9月3日、国家主席になって3年目の習近平主席は、自身の政権の威信をかけた「勝利70周年」の軍事パレードを、北京で挙行した。だが、天安門の楼上に、習近平主席とともに立ったのは、金正恩委員長ではなく、なぜか韓国の朴槿恵（パク・クネ）大統領だった。

北朝鮮からは、金正恩委員長の側近である崔龍海（チェ・リョンヘ）書記が馳せ参じた。「建国の父」金日成（キム・イルソン）元主席の「抗日パルチザン時代」からの盟友・崔賢（チェ・ヒョン）元人民武力部長（国防相）の息子である。

しかし崔龍海書記は、向かって左端の最上段にポツンと立って、軍事パレードを見守っていた。「冷遇」されているのは、一目瞭然だった。

習近平氏が、共産党総書記に就いたのは2012年11月、国家主席になったのは2013年3月。一方の金正恩氏が、父・金正日（キム・ジョンイル）総書記の急死を受けて後を継いだのが2011年12月、朝鮮労働党の第一書記に就いたのが2012年4月である。

つまり中朝の現リーダーは、ほぼ同時期にトップに就いている。ところが両雄の初会談は、2018年3月まで待たねばならなかった。中国と北朝鮮は、一応、軍事同盟を結んでいるはずの社会主義国の隣国同士なのに、なぜ初会談までにこれほどの時間を要したのか。

プーチンは「体面より実利重視」

それには、多くの専門家たちが多くの解説をしているが、私の解釈は、両雄が「似た者同士」だからだ。どちらも「皇帝気質」で、「オレ様が一番」と思っているため、「似た者」が鼻につくのである。中国語では、「一つの山に2頭のトラは許されない」（一山不容二虎）と言う。

それは、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領を横に置いてみると、はっきりする。プーチン大統領が、「現代ロシアのツァ―リ（皇帝）」であることに異論はなかろうが、その貧しい生い立ちからか、「ストリート・ギャング」のような臨機応変の愛嬌ある一面を持っている。

つまり、「体面より実利重視」の政治家である。換言すると、「目的のためには自分を殺せる」タイプなのだ。

例えば、習近平主席とプーチン大統領は、今回が実に49回目の首脳会談となったが、私は両国の関係者たちから、同じ話を聞いたことがある。それは、両国の実務担当者が中ロ首脳会談の下打ち合わせを行う際、ロシア側は内容にこだわり、中国側は形式にこだわるということだ。

ロシア側は、どんな議題を取り上げてどんな内容の会談にするか、共同声明はどんな文言にするかといった「コンテンツ」（内容）に真剣になる。それに対し中国側は、どんな部屋で会談するか、対面の握手の場面をどうするか、どちらから先に発言するか、出席者は何人ずつで誰にするかといった「プロトコール」（形式）に徹底的にこだわるというのだ。それはすなわち、それぞれのリーダーが、そうしたことに強い関心を持っているということに他ならない。

このように中国とロシアは、いわば「凹凸関係」のため、ぶつかることが少ない。極論すれば、ロシア側は「プロトコール」に関して、いくら中国側に譲歩しても構わない。プーチン大統領は、「形式なんかどうでもよくて、大事なのは会談の中味」と思っているからだ。

北朝鮮とロシアの実利関係

これは、ロシアと北朝鮮の関係についても言えることだ。プーチン大統領は、大統領に就任してわずか2ヵ月後の2000年7月、初めて平壌に降り立った。ところが、後にロシアの関係者に聞いたところ、「あまりの貧国に愕然とした」そうで、以後は長期間にわたって北朝鮮を無視し続けた。

北朝鮮のような貧国と付き合っても「実利」はないと判断したのだ。2019年4月に、ウラジオストクで初めてプーチン・金正恩会談が開かれたが、金正恩委員長はロシア側の「冷遇」に立腹し、予定を早めてさっさと帰国してしまった。

ところがプーチン大統領は、2022年3月にウクライナ戦争（特別軍事作戦）を始めて、兵士や武器が不足してくると、とたんに踵（きびす）を返して北朝鮮に擦り寄った。金正恩委員長が「宇宙兵器開発に関心が強い」と知ると、2023年9月、虎の子のボストチヌイ宇宙基地に招待し、自ら案内した。

しかも、あの遅刻魔のプーチン大統領の方が、炎天下で金委員長の車を約10分も立って待ち、金委員長が到着するや、その手を両手で握りしめて離さず、そのまま自分の大統領専用車に案内。以後、約5時間にもわたって、金委員長に対してペコペコヘラヘラと、慇懃な態度を見せ続けたのである。すっかりプライドをくすぐられた金委員長は、「ロシアに全面協力しよう」となった。

ところが、習近平主席と金正恩委員長は、ともに「プライド第一」で生きているリーダーなので、何かとぶつかりまくるのである。あるいは、時に苦渋の忍耐を迫られる場面もあろうが、それは後に互いのストレスとなって蓄積されていく。結果、両者ともに、「プーチンの方がずっと付き合いやすい」となるのである。

国と国との関係に、リーダーの私情など関係ないという分析家もいる。だが、特に強権国家の場合、「リーダーの相性」というファクターは非常に大きいと私は見ている。民主国家でさえ、アメリカにドナルド・トランプという「異形のリーダー」が登場してからは、各国の対米関係も「トランプにいかに合わせるか」が重要になってきているのは、周知の通りだ。

ともあれ、習近平・プーチン・金正恩という「3役揃い踏み」となるのは、今回が初めてである。過去を振り返っても、毛沢東・スターリン・金日成が一堂に会したというシーンは記憶にない。以下、三者三様の思惑を見ていきたい。

＜権威を高めたい習近平主席＞

習近平主席は、このところ国内外で、相対的に存在感を低下させていた。国内では、二つの問題を抱えている。

一つは、政治的な路線の失敗である。2022年10月に共産党総書記3期目、2023年3月に国家主席3期目を迎えた習近平総書記・主席は、「安全」と「発展」という中国共産党政権が抱える「永遠の命題」で、前者を重視する路線を明確にした。

すなわち「総体国家安全観」である。2023年7月に「反スパイ法」を改正し、いわば「誰でもスパイと決めつけられる」法改正を行ったのは、その典型例だ。

ところが、2020年から2022年まで続いた「ゼロコロナ政策」（コロナウイルス撲滅のためロックダウンを多用する政策）のため、疲弊した中国経済は、「総体国家安全観」によって、泣きっ面に蜂のような状態となった。世界中の経済がコロナ禍から急回復していったのに、中国だけは悪化していったのである。

習近平政権は、昨年3月の全国人民代表大会を経て、ようやく経済重視へと方向転換を図った。だが時すでに遅しで、GDPの3割を占めていた不動産業を中心に、泥沼の状態に陥っていった。

その結果、「中南海」（北京の最高幹部の職住地）では、「発展」（市場経済）重視派が台頭していった。李強首相を代表格とする経済テクノクラート、及び国有企業グループである。

8月は20日間も動静が不明

習近平主席が抱えているもう一つの問題は、昨今俎上に上っている自身の健康問題である。

習主席は、7月30日に党中央政治局会議を開いてから、8月20日にチベット自治区を視察するまで、20日間にわたって公の場に姿を現さなかった。その間、報道された動向と言えば、8月8日にプーチン大統領と、12日にブラジルのルーラ大統領と電話したことだけである。そのため、再び健康問題が取り沙汰された。

俗に、「最高指導者の健康問題は国の最高機密」と言うだけに、その真相は不明だ。だがCCTV（中国中央広播電視総台）の映像で見る限り、明らかに往年のパワフルな雄姿はない。周囲の部下たちにも、以前のような張り詰めた緊張感が見られない。

私が何より驚いたのは、人民解放軍の記念日である8月1日を前に、例年行ってきた「上将授与式」が、今年は行われなかったことだ。「上将」は、200万人民解放軍の最高の軍位であり、毎年数人を引き上げて中央軍事委員会主席が授与するのが、先々代の江沢民時代からの習慣となってきた。それが今年は行われなかったということ自体が、「異変」なのだ。

国外に目を向けても、中国経済の悪化に伴い、習近平政権の看板政策だった「一帯一路」（陸路と海路によるユーラシア大陸の連結）は、岐路に指しかかっている。さらに今年に入ってからは、「トランプ関税」の大波が、中国経済を直撃している。

そのような内憂外患の中で執り行うのが、今回の軍事パレードなのだ。習近平主席としては、上海協力機構（SCO）サミット（8月31日〜9月1日：天津）と軍事パレード（9月3日：北京）という「二つの国際イベント」を活用して、自らの威信を取り戻したいのである。

＜優位に停戦に導きたいプーチン大統領＞

次に、プーチン大統領の思惑を見ていこう。私は今回、金正恩委員長の訪中を促したのは、プーチン大統領だったのではないかと推測している。特に、8月8日の習近平主席との電話会談で、習主席を説得したのではないか。

プーチン大統領は当初、トランプ大統領との間で、自分たちに優位な形で、早期にウクライナ戦争を停戦に持っていこうとした。ところが、ウクライナと一体感を見せるヨーロッパが強硬なため、停戦交渉はまとまらない。

プーチン大統領は一応、8月15日にアラスカに赴いて、トランプ大統領との会談は行ったが、事実上「ノーディール」だった。

本来なら、そこで米ロで妥結して、トランプ大統領が9月3日の北京での軍事パレードに参加してくれれば、米中ロのトップが一堂に会する「新ヤルタ会談」は成立したのだ。ヤルタ会談は、1945年2月にクリミア半島で開かれた、ルーズベルト米大統領、スターリンソ連書記長、チャーチル英首相による第2次世界大戦の終結及びその後の世界秩序を決めた重要会議だ。

ところが、北京での「新ヤルタ会談」は不発に終わりそうだということで、プーチン大統領は「プランB」に切り替えた。それが、金正恩委員長の北京入りだった。

この仲介が功を奏せば、中国と北朝鮮の双方に恩を売ることができる。加えて、米トランプ政権に対して、大きなプレッシャーをかけることができる。

なぜなら、20世紀後半の冷戦時代の「東側陣営の結束」が復活するからだ。「世界は決してあなたを中心には回っていませんよ」というトランプ大統領に対する強烈な警告となる。

＜党創建80周年に花を添えたい金正恩委員長＞

金正恩委員長は、ウクライナ戦争に「参戦」することで、ロシアというかつての宗主国に対して、大きな「貸し」を作った。加えて、韓国政府の試算によれば、邦貨で3兆円もの収入を、ロシアから得た。その一部を使って、金委員長は江原道（カンウォンド）に豪華海岸リゾート「元山葛麻（ウォンサン・カルマ）海岸観光地区」を完成させ、6月24日には竣工式に参加している。

金委員長の脳裏にあるのは、10月10日に迫った朝鮮労働党創建80周年を盛大に迎えたいということである。すでに外貨は入っている。他に欲しいのは、金委員長の「箔付け」である。その格好のイベントが、習近平主席、プーチン大統領と肩を並べて天安門の楼上に立つ9月3日の軍事パレードというわけだ。

北朝鮮側は、金委員長が参加するに際して、条件を出しているはずだ。おそらくその第一の要求が、天安門の楼上に、習近平・プーチン・金正恩の3首脳だけが「揃い踏み」となるよう配置することだ。

70周年の時は、前述のように習近平・プーチン・朴槿恵の3首脳が「揃い踏み」となっていた。「10年前の前例」にならい、韓国の代わりに北朝鮮を持って来ればよいのである。

金正恩委員長が6年ぶりに訪中すれば、当然ながら中国から大きな「お土産」（経済援助）がつく。また、2009年の国交樹立60周年記念（温家宝首相が訪朝した）で建設が決まり、2014年に完成した中朝国境の新鴨緑江大橋が、いよいよ開通することになりそうだ。この橋が開通すれば、長く停滞していた中朝貿易に弾みがつくことになる。

いずれにしても、9月3日の軍事パレードは、単なる第2次世界大戦終結の関連イベントを超えて、新たな東アジアの国際秩序構築の「胎動」となるかもしれない。日本としては、要警戒である。

8月末発売の新著です

＜今週の推薦新刊図書＞

トランプ大統領vs巨大金融資本

宮崎正弘著

宝島社

1600円＋税

連載800回記念号の書評は、長年敬愛する宮崎正弘氏の新著を取り上げたいと思っていたら、出ました前人未到の286冊目！ 今回のテーマは、トランプと暗号資産（仮想通貨）である。「トランプが目指すのは世界一の軍事大国・AI大国・ビットコイン大国」「トランプ改革のモデルは明治維新」「トランプの真の狙いは『ブレトンウッズ3・0』」……。ものすごい変化がアメリカを中心に世界で起こっているが、本書は「日本の政財官界はそのスピードに追いつけない」と始まり、「日本はいつものように周回遅れだ」と結論づける。せめて宮崎本を読んで、世界の趨勢についていきたいものだ。

【もっと読む】日本に来た中国人が驚愕し羨む、意外なこと…日本人にとっては当たり前のことなのに…