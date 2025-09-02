夫がラブホから出てきた。隣の女の顔、アイコンと全然違う…衝撃の“実物”【ママリ】

「アイコンと違う」不倫相手…実物の様子に絶句

この漫画は、まりも(@mmem11_)さんが新婚10か月で夫の不倫に気付き、探偵に頼らず自力で現場を突き止め離婚まで戦った実体験のお話です。夫婦や恋人関係にあるパートナーが浮気をしていたら、とても悲しい気持ちになりますよねただ、その後別れるにしろ再構築をするにしろ、当事者としては「本当は何が起こっているかの」を知りたくなるものでしょう。真実を知るのは時に大きな勇気が必要になりますが、新しい一歩を踏み出すためには必要なステップなのかもしれません。

主人公のまりもは、結婚10か月。夫とは日々小さないざこざはありつつも平和に暮らしている…はずでした。というのも、夫が休日に大きな荷物を持って出掛けることが増えたころから、夫の不審な行動がまりもの目に付くようになっていたのです。





スマホは絶対にまりもに見られないようにする、休日はまりもに告げたのとは別の場所に出掛けている…などまりもは夫の行動に不信感を募らせます。そしてある日、夫がいつも持ち歩く大きなカバンの中にたくさんの大人グッズが入っていることを発見。また、夫が「みにゃ」という女性と不倫を思わせるやり取りをしていたことも突き止めます。まりもは友人に協力を仰ぎ、夫と不倫相手が密会現場を押さえようと友人と追跡を開始します。GPSを利用して夫の車を追跡すると、なんと夫の車はラブホの駐車場にあることが分かり…。

夫を追跡した結果、彼の車はラブホの駐車場にあったわけですが、車の場所まで出てきた彼が一緒にいたのは、まりもさんが想像していた相手「みにゃ」ではありませんでした。思わず「ダレ？」と脳内でつぶやいてしまうまりもさん。夫にはまりもさんの知らない顔がいくつもあるようですね。



今回、まりもさんは友人と一緒に「今起こっていることの真実は何か？」を追いました。そこで見つけたのはとても楽しいと思えるできごとではありませんでしたが、今後、まりもさんがこの結婚生活をどのようにしていくか、の選択をするためには必要な情報だったのではないでしょうか。



ショッキングなできごとでは、次の一歩を踏み出すための力強い後押しになってくれることもあります。自分の人生を取り戻すために、時につらい決断であっても腹をくくらねばならないことも人生にはあるように思えますね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）