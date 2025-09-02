え！粉そのままでいいの！？うどんスープ公式ハックに「やってみます」「炒めものに使ってます」【ママリ】

定番うどんスープが万能すぎる！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ヒガシマル醤油【公式】(@higashimaru_ss)さんの投稿です。

ヒガシマル醤油【公式】さんが投稿したのは、うどんスープの驚きの使い方でした。あの定番うどんスープの粉で絶品料理が簡単に作れちゃうというからびっくりです。その投稿がこちらです。

うどんスープの粉はそのまま使えるんです🦊

お湯で溶かさずに粉末をふりかけるだけで、カルボ風うどんもつくれます！

レンチンした冷凍うどんに、うどんスープ1/2袋をふりかけて混ぜ、生卵・バター・粗びき黒コショウ、お好みでネギや天かすをのせたら完成！

よく混ぜてお召し上がりください！

これは絶対においしいですね。忙しい日のランチ、夜ご飯に最適です。お湯で溶かさずに粉末をふりかけるだけと言う点もお手軽で良いと思います。うどんスープの粉を常備しておけば、もう怖いものなし！



この投稿には「わぁ やってみます」「お弁当のおかず→厚揚げとピーマンの炒めものに使ってます」といったリプライがついていました。忙しい日の救世主になること間違いなしの、神レシピ投稿でした。

