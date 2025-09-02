我が家は、公衆トイレじゃない。毎日“トイレだけ”借りに来る娘の友人に、もう限界【ママリ】

娘の友達が帰り道に何度もトイレを借りに来て困惑…どう対応すべき？

子供の同級生に困っています💦

アドバイスください😭



我が子は小1で下校時は近所の一年生たちで固まって下校するのですが、帰り道が同じ女の子が今日突然下校中にうちの子と一緒に我が家に来ました💦

◯◯ちゃんがおしっこ漏れそうだから貸して…って言われてついてきた…と子供に言われて、既にもう玄関前まで来てしまっていたので貸しました。



一度だけならいいのですが、実はこれ過去にも5回ほどあります。

うちは二学期に引っ越してきて、最初の2ヶ月ほどは下校時に見守り的な感じで途中まで迎えに行っていました。

◯◯ちゃんはいつもおしっこ漏れそうが口癖で、

何度も、学校を出る前にしてね。と私からも伝えていました。

そのうちの何回かはもう漏れると言われて、近くのコンビニに数回、老人ホームに数回、連れていきました。

コンビニでは無料で借りるわけにもいかないので、こちらがいらないのにお菓子を購入して借りています。



相手の親の連絡先を知らないため、最初に連れて行った際も学校へ報告しています。(知らない大人(私)とコンビニへ行ったことを◯◯ちゃんが不安がっていたため)

そして、注意しても頻繁に同じことが起こるため連絡帳で担任に報告し、下校時はトイレに行くよう声をかけていただけないかお願いしました。

すると、担任からはちょっとキレ気味の返事で、

いつも指導しています。が、再度しておきます。と…





これで落ち着いたかと思ったら、今日の突撃訪問でした。

下の子がお昼寝中だったのに、物音で起きて泣くしで最悪でした💦



自分の子供にも、もう貸せないよって言ってと言いました💦

味をしめてまた来そうで嫌です…



小学生になると、1人で学校に行き、1人で帰って来るようになります。成長を感じますよね。しかし、登下校中の様子を見ることができないことに少し不安を感じたこともあるかもしれません。アプリ「ママリ」には、小学1年生の娘が帰りの道が一緒の友達が下校中にトイレに行きたいと言い出したので、自宅に連れて来たとの声が届きました。1回切りではなく、複数回同じことがあった様子。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します。

小学1年生の娘さんを持つ投稿者さん。帰り道が同じ友達が下校中に「トイレを貸してほしい」と玄関まで来たため、断れずに貸したそうです。ところがこれは初めてではなく、何度も繰り返されており、投稿者さんは困惑しているといいます。



その友達はいつも帰宅途中にトイレに行きたくなるようで、これまで投稿者さんが娘の下校に付き添った際にも、コンビニや老人ホームに立ち寄る場面が何度もあったとのこと。しかし友達の保護者とは面識がなく、直接伝えることができないため、担任の先生に相談し「下校前にトイレへ行くよう声をかけてほしい」とお願いしました。



ところが先生からの返信は冷たく、解決には至らなかったようです。これで落ち着くかと思った矢先、再び訪問され、ちょうど昼寝中の下の子が起きてしまうという最悪の展開に。今後も同じことが繰り返されるのではと、投稿者さんは頭を抱えています。

貸さない！教頭先生に相談する！ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が寄せられました。

娘を介して断る

相手のお子さんではなくてご自身のお子さんに伝えてはどうですか？



もう小1なら、断るくらいのことはできると思います。



小学1年生であれば、子ども自身が断れるはずなので、友達に話すのではなく、娘の方に話をして断るようにすべきとの声が届きました。



投稿者さんも娘に何度も話をして、娘も友達からトイレを貸して欲しいと言われても断っていたようですが、今回は限界だったようで連れて来てしまったとのこと。なかなか難しいですよね。

次に、絶対に貸さないとに声をご紹介します。

絶対に貸さない

心を鬼にして「うちでは貸せないから、家に帰ってからしてね」と淡々と断って家には入れないとの声が届きました。



1回でも貸してしまうと「ここではトイレを借りられる」と思われることにもなり兼ねず、今回の投稿者さんのように悩みに繋がってしまうことも…。貸さないことに超したことはないかもしれませんが、限界だと言われたら追い返すのも心苦しいですよね。

進展がない場合、教頭先生に相談

心因性頻尿や過活動膀胱とかだと学校出る前にトイレ済ませても下校中行きたくなっちゃうんですよね💦

なのでその子のお母さんにちゃんと伝えられればいいんですが💦

担任に再度困っている事、お母さんには伝えたのか、お母さん迎えに来れないか聞いて見た方が良いです！

担任が頼りないのであれば、その上の学年主任や教頭、校長先生に電話でいいのでお話してみては？🤔



あとは「うちに来てもトイレは貸せないよ～パパに怒られるから。これからはコンビニとか借りれるところに行ってね」でいいと思います！(行くのは勿論その子1人で)

借りるのが恥ずかしかったら嫌なら我慢して帰るだろうし。

担任の先生に相談しても変わらないのであれば、学年主任や教頭先生、校長先生に相談すると良いとの声が届きました。まずはその友達の保護者に話が伝わっているかどうかを知りたいもの。学校に電話をすることで、こちらがどれだけ悩んでいるかよく伝わり、先生たちも動いてくれそうですよね。



また、うちではもうトイレを貸せないことを伝え、これからはどこかトイレを借りられるところに行くように伝えるとの声も寄せられました。友達自身に委ねるのも1つの方法ですね。

友達の保護者にいち早く伝えるべき

小学1年生の子どもが目の前で「トイレに行きたい、もう限界」と言っていたら、簡単には断れないものですよね。しかし一度貸してしまうと、その後も繰り返され、投稿者さんのように悩みの種になってしまうこともあります。善意で対応したのに負担が増えてしまうのは、本当に困った状況です。



今回のケースで一番気になるのは、その友達の保護者がこの事実を知っているのかどうか。もし知らないのであれば、まずは学校からきちんと伝えてもらうことが必要でしょう。その上で、保護者が下校に付き添う、あるいは事前に必ずトイレを済ませるなどの対処も可能なはずです。逆に、すでに知っているのであれば、投稿者さんに迷惑がかかっていることを学校から改めて伝えてもらいたいですよね。



下校中で起きているトラブルである以上、学校も無関心ではいられないはずです。子ども同士の関係をこじらせず、家庭の負担も軽くできるよう、学校と保護者がしっかり連携して対応してくれることを願うばかりです。



記事作成: kira_z07

