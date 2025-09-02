「2つの鍋を見た夫が…」テンション爆上がりの理由に9.1万いいね「凄いっ！最高ー」「寸胴買って」【ママリ】

夫のテンションが爆上がりした

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、タマ嫁👁 👁X(@tama_yome)さんの投稿です。

タマ嫁👁 👁Xさんはある日、はりきってたくさんの豚汁を作りました。おなかいっぱい食べられるようにとの思いで作ると、なんと不測の事態に…！

お腹いっぱい食べられるように大量の豚汁を作ってたら本当に作りすぎてお鍋2つで煮る事態になり、ふたつの豚汁鍋を見た夫が「えっ！！両方豚汁！？オイオイ最高かよ！！！！！！！！！！！！！！」と叫んでてよかった

豚汁を作り過ぎてお鍋が2つに！家事を全力でこなした妻に対して、夫の反応は、本当にうれしいものでしたね。お鍋2つの豚汁が、笑いと幸せを運んだ瞬間で、とってもハートウォーミングなエピソードです。



この投稿には「凄いっ！最高ー！うどん入れて食べるのも美味しいですよね」「寸胴を買いなさい」といったリプライがついていました。笑いと幸せが詰まった投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）