カボチャと小豆の薬膳スープ【材料】（1人分）カボチャ(冷凍:角切り) 4個昆布(5cm角) 1枚水 200ml小豆(水煮) 大さじ 2塩 少々レーズン(お好みで) 小さじ 2【下準備】1、カボチャは耐熱容器に入れ、電子レンジで2分30秒ほど加熱する。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。【作り方】1、鍋に昆布と水を入れて弱火にかけ、沸騰直前で昆布を取り出す。2、(1)にカボチャと小豆を入れ、蓋をして5分ほど煮込み、カボチャの黄色がスープに移るように軽く崩し、塩で味を調える。お好みでレーズンを加えて蓋をして蒸らし、器に注ぐ。【このレシピのポイント・コツ】塩を加えてカボチャと小豆の甘みを引き出せば、砂糖いらず、ヘルシーに仕上がります。お好みでレーズンを加えれば、甘酸っぱい新感覚のぜんざいに。