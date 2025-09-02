タレントのリサ・ステッグマイヤーさん（53）は8月下旬、自身の公式インスタグラムを更新。日本でおなじみのガムが、ハワイでは約6倍の価格で売られていることを報告しました。



【写真】日本でおなじみのガム→ハワイでは約６倍の価格に（実際の写真）

ステッグマイヤーさんはストーリーズ機能を使い、「いつも日本から持って帰るもの」として、ロッテ「キシリトールガム」のボトル入り商品を紹介。日本での価格は500円ほどですが、「こちらでは約3000円」だと説明しました。



一方で、日本産のお米は特売で5キロ26.99ドル（約3900円）だったため購入。米袋を抱えて帰宅する姿も公開しました。ステッグマイヤーさんが購入したのは富山のブランド米「富富富（ふふふ）」。日本では5、6千円ほどで販売されています。



ステッグマイヤーさんは1971年9月25日、アメリカ生まれ。子どもの頃に父親の転勤で来日。学生時代にNHKの語学番組でテレビデビュー。1990年代にバイリンガルタレントとして活躍しました。現在は日本とハワイの2拠点生活を送っています。



ハワイは物価が高く、食費は日本の倍以上かかることもしばしば。SMBC信託銀行プレスティアの情報メディア「グローバルコンパス」によると、ハワイでの食費の一例は「ミネラルウォーター2ドル（約300円）、コーヒー5ドル（約740円）、ファストフード18ドル（約2700円）、朝食25ドル（約3700円）、夕食50ドル（約7400円）」となっています（「【2025年版】ハワイ旅行の費用相場は？ 現地の物価や旅費、必要な手続きを徹底解説」から。1ドル148円の場合）。