生まれつき前足に障害のあるワンちゃん、歩行補助具で走り回る姿が愛おしい「まるで天使ですね」「ターンもできてびっくり」
歩行補助具を使い、うれしそうに走り回るチワックスのまめ吉くんの姿を収めた動画が、22.3万回再生超えの反響を呼び、「世界が広がって楽しそうに見えます！」「嬉しさが溢れ出してますね」「まるで天使ですね」などとコメントが寄せられた。保護犬であるまめ吉くんを迎え入れた時の心境や普段の様子などについて、飼い主さんに話を聞いた。
【動画カット】ターンも段差も余裕…嬉しそうに歩行補助具で走り回るまめ吉くん
◆前足に障害があるチワックスのために…軽量コンパクトな“歩行補助具”を友人が制作
――生まれつき前足に障害があるチワックスのまめ吉くんが歩行補助具の「まめcar」に乗り、楽しそうに走る姿が、「表情もイキイキしていてとっても素敵」「段差もジャンプして乗りこなしてる凄い」「ターンもできてびっくり」「めっちゃ楽しそうですね！」などと話題になりました。「まめcar」について教えてください。
「実は今の『まめcar』で4台目です。友人の工場長が大きさに合わせて、初号機、2号機、でこぼこ道でも走れるSUVタイプと、3台作ってくれました。その3台を参考にして、体の小さなまめ吉の負担にならないよう、できるだけ軽量コンパクトにならないかと、見よう見まねで自作したのが今の『まめcar』です」
――まめ吉くんは保護犬とのことですが、どのような思いで迎え入れたのでしょうか？
「友人の工場長も保護犬と暮らしていて、まめ吉を紹介されました。でも、私は障害のあるワンちゃんに接したことがなく、先代犬を亡くしてからのブランクもあったので、何度かお断りをしました。工場長は歩行補助具を何度も調整し、それを保護犬に届け、その様子を写真や動画に収めて送ってくれました。それを見ているうちに、『この子はうちの子かも？』と思うようになり、会ってみたくなりました」
――初めて対面したときは、どのように感じましたか？
「もちろん可愛いだけでは飼えないし、この子の生涯の足になる覚悟も必要だと不安もありました。しかし、保護施設の代表が着ているパーカーの胸元からひょっこりと顔を出すまめ吉を見て、それまであった不安は一瞬で消えました。生後6ヵ月のまめ吉は、障害を感じさせない動きと生命力でキラキラと光って見えました。そのまめ吉を見た第一印象は『あれ？ 天使？』でした（笑）」
――運命的な出会いですね。
「まめ吉は譲渡会にも何度か参加したらしいのですが、新しい家族にはつながらなかったとのことでした。きっと私のことを待っていてくれていたのかなと信じています」
◆「障害は個性であり、隠す時代ではない」引きこもることなくお散歩に出かける日々
――まめ吉くんの性格を教えてください。
「天真爛漫で何にでも興味を持ち、何でもおもちゃにしてしまう天才です。特にペットボトルが好きで、ラベルを剥がす音で飛んできます。バリバリと噛むのが楽しいみたいです。それに加え、ダンボールやカップ麺の容器、プラコップなど、普通のおもちゃよりリサイクルゴミ系が好きかもしれません（笑）。いつも噛んで素敵な作品（？）に仕上げてくれます」
――飼い主さんとは、どのように関係を育んできたのですか？
「表情が豊かなので、話はできなくても思っていることがなんとなくわかる気がします。うれしい顔や不機嫌な顔、コロコロと変わっていく表情を見ているだけで、とても楽しいです」
――まめ吉くんと生活する中で、大切にしていることはありますか？
「まめ吉自身に障害を障害だと思わせないことです。生まれつきだから、これが普通と思っているかもしれません（笑）。『立てなくてもできないことはないよ。何でもできるんだから！』と、普通に公園を散歩したり、ワンちゃんのフェスに行ってみたり、ほかのワンちゃんのようには走れませんが、ドッグランに行ったりもしています。たくさんのワンちゃんと交流して、たくさんの景色を見させてあげたいです」
――幸せを感じる瞬間は？
「障害は個性であり、隠す時代ではないと私は考えています。なので、引きこもることなく、無理のない程度にお出かけをしています。ほかのワンちゃんたちとあいさつをしたり、外で楽しそうに走っていたりする姿を見るとうれしくなります。まめcarで走っていると、通りすがりの方が『頑張れー！』と声をかけてくれたり、Instagramを通してたくさんの方が応援してくださったりと、まめ吉も私も幸せいっぱいです」
