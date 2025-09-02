革新的デザインで長時間快適歩行を実現する【キーン】のメンズサンダルがAmazonで販売中！
驚きの履き心地とフィット感を備えた【キーン】のアウトドアサンダル、Amazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
UNEEK(ユニーク)は、Open Air Sneaker. 2本のコードと1枚のソールから作られた次世代のスニーカー。ゼロから靴作りの方法を再考し、構想から3年半の月日を経て完成した、革命的且つユニークなハイブリッド・フットウェア。With Socks:薄手のSocksからフリースSocksまで、組み合わせを変えることにより、3シーズン対応。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
2本のポリエステルコードと1枚のソールで構成された独自構造が、足の動きに合わせて柔軟にフィットし快適な履き心地を提供する。
レーザーサイピング加工のラバーアウトソールが高いグリップ力を発揮し、街歩きからアウトドアまで幅広く活躍する。
軽量PUフットベッドとマイクロファイバートップシートが滑りを抑えつつ吸汗性を高め、長時間の使用でも快適さを保つ。
天然原料による抗菌防臭加工とリサイクル素材を使用し、地球と人に優しいサステナブルな設計を実現している。
