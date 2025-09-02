トヨタ新型「ランクルミニ」まもなく登場？ 名前は「ランクルFJ」か 「角目より丸目がいい…」声多し！ 26年登場が予想される新モデルに対する反響は

まもなく「ランクルミニ」or「ランドクルーザーFJ」登場か

まもなく通称「ランクルミニ」「ランドクルーザーFJ」と称される新たなモデルが登場すると言われています。

既存の300系、250系、70系に続くモデルとなるようですが、すでに出てる噂やリーク画像などに対して現オーナーからは様々な反響が出ています。

果たして、どのような声が出ているのでしょうか。

トヨタ新型「ランクルミニ（ランドクルーザーFJ？）」は2025年秋ー冬に発表？（画像：コンパクトクルーザーEV）

クロカン4WDファンだけでなく、SUVユーザーにも今注目されているのが、トヨタの「ランドクルーザーFJ（仮称）」ではないでしょうか。

2年ほど前から登場が取り沙汰されてきたモデルですが、いよいよデビュー間近と言われています。

ランドクルーザーFJの話題については、当サイトでも何度かお伝えしてきました。

もともとは過去に披露されたコンセプトモデルの「コンパクトクルーザーEV」がベースになるとされてきました。

その後、今年に入り、トヨタが海外で意匠登録出願をしたと言う情報が入ってきてきてからは、同モデルの話題はさらに熱を帯びています。

その際に提出されたと言われるCGイラストは世界で反響を呼び、各メディアがこぞって予想CGを作ってデビュー近しの報道を行っています。

ただ意匠登録出願時に添付したと言われるイラストや予測情報について、巷で賛否を呼んでいるようです。

最も取り沙汰されているのが、そのデザイン。

イラストを見るかぎりでは、「ランドクルーザー250」に極めて近いものであり、かつての人気車種「FJクルーザー」とは別物のように見えます。

海外メディアやYouTuberの多くは、丸目ヘッドライトのイラストで紹介していますが、メーカーが申請で提出したものはコの字形のデイライトに中は小型LEDというもの。

さらにグリル回りのデザインもほとんど250系と変わらず、単なるミニ250のように見えるのです。

加えて、ボディサイズも250系とあまり変わらないのではないかとみられています。

大方の予想では、全幅は250系とほぼ同等、全高と全長値がわずかに小さいくらいなのではないかというのです。

ユーザーの中には、かつて日本国内でも販売されていた「ランドクルーザー70」のミドルFRPトップくらいのボディサイズを想像していた人が多いようです。

また、スズキ「ジムニーノマド」よりも少し大きめのサイズを期待していた人が少なくないはずです。

さらに、メカニズム的にも注目が集まっています。

ランドクルーザーFJは、新興国向けの世界戦略車「IMV0」とシャシーを共有していると言われてきました。

例えばタイのIMV0の代表モデルである「ハイラックスチャンプ」のメカを見てみると、駆動方式はFR、サスペンションは前：ダブルウイッシュボーン式、後：リーフスプリング＋リジッドアクスル式になっています。

これをランドクルーザー流にアレンジすると、4WDシステムはパートタイム式、サスペンションは流用＋仕向け地セッティングとなり、250系や300系ではく70系に近いということになります。

ちなみにランドクルーザーFJの価格は300万円台〜と言われており、このプライスを実現するには、製造コストが抑えられるオーソドックスなメカニズムを採用すると考えるのが自然なのではないでしょうか。

さらに同モデルは、高額かつ複雑なメカになり過ぎてしまっているランドクルーザーシリーズを新興国でも気軽に使えるようにという命題もありそうです。

それを考えれば、複雑な電子制御フルタイム4WDシステムやマルチリンク式サスペンションではなく、極力シンプルな機構であることは美点になります。

リアサスペンションのコイルスプリング化もありそうですが、パートタイム4WDとリーフスプリングは整備インフラの十分でない僻地ほどメリットがありますから、そういう点では最新モデルでも70系と同じ構造になっても不思議ではありません。

こうしたコンサバティブなクロカン4WDは、果たして日本のユーザーに受け入れられるのでしょうか。

ランドクルーザーユーザーに、現段階で想像できるランドクルーザーFJ像をぶつけてみました。

現ランクルオーナーは「ミニランクル」をどう思う？

今回、ランクルミニ／ランドクルーザーFJが市販されるという噂や、意匠登録の画像を複数人の現オーナーに聞いてみました。

そのなかで代表的なコメントを紹介していきます。

都内在住のFさんはかつて90系プラドショートに乗った経験がある、現在は「250 VXファーストエディション」を所有しています。

「そもそも、ランドクルーザーらしい丸目デザインが欲しくてこの仕様を買ったので、FJという伝統的なモデル名が付いているのに丸目じゃないのであれば、ちょっとなと…。

サイズ的には少しでも小さいのはいいですね。全長が短くなれば、運転しやすいだろうし、250系は最低地上高が高すぎて乗り降りしにくいと家族から苦情が出ているので、それもちょっと低ければいいですね。

ウチはキャンプとかいかないので荷室が狭くなるのはOKですが、後輪がリーフスプリングで乗り心地が悪くなるのは家族的にNGかな」

ランクルミニ／ランドクルーザーFJはどんなデザインになる？（画像：コンパクトクルーザーEV）

一方、今年始めに70系再々販モデルが納車された埼玉県のYさんからは、こんな意見もありました。

「250系や300系はクロカン4WDというより、もう高級SUVじゃないですか。

だから、電子制御デバイスがいっぱい付いたクルマよりは、70系みたいなシンプルな構造のほうがランクルらしくていいと思います。

リーフスプリングについてはよく聞かれるんですが、70系でも想像していたよりは乗り心地もハンドリングもそこそこなので、こういうものだと思って乗れば全然OKじゃないですかね。

トヨタなら柔らかめのスプリングを用意してきそうですし。大きさもショートボディのように極端に小さくなければファミリーにも受け入れてもらえそう。

オーソドックスなメカニズムなら昔ながらのファンにも評価されるんじゃないでしょうか。

だた、顔が丸目じゃないというのはガッカリする人が多いかも」

意見を聞いた大半のユーザーが、「トヨタなので性能的には必要十分なレベルに着地させるのでは…」と考えているようです。

全般的にはランドクルーザーFJもヒット商品になるという意見が多く見られました。

一方で、丸目のデザインにならなかった場合、「果たして売れるのか？ 」という声が多かったのも事実です。