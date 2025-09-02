9月2日の運勢第1位は牡牛座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……牡牛座

「これだけは譲れない」と思う気持ちを、迷わず貫き通していい日。あなたの感性が表れる場面では、周りの目を気にせず、心から好きなものを自由に表現してみましょう。選び抜いたひとつひとつが、あなたの自信となり、その輝きが周囲の目にも魅力的に映るはず。

★第2位……乙女座

仕事は順調に進み、心が安定する一日になりそう。こんな日だからこそ、少し時間を作って、誰かの話をいつも以上に丁寧に聞いてみましょう。あなたの心からの言葉が、相手の心に響く素晴らしいアドバイスとなり、深く感謝されるでしょう。

★第3位……山羊座

ひとりの人を大切に想い続けることで、その気持ちが相手に温かく届く日です。不安がよぎる瞬間があっても、今日は迷わず自分の想いを信じてください。純粋な愛情は必ず形になり、関係が一歩前進するきっかけとなるでしょう。

★第4位……魚座

仕事の進め方や将来の展望がクリアに見えてくる日。焦りを感じてしまうこともあるかもしれませんが、一歩一歩丁寧に対応することで大きな気づきが得られます。急がず、じっくりと仕事に向き合う姿勢が、明日の成功を後押しします。

★第5位……蠍座

淡々と過ごすことで、心の奥に静かな落ち着きと安心が生まれる日です。何か気になることがあっても、無理に行動に移す必要はありません。今は、心に留めておいて。今日の穏やかな時間が、明日のあなたをより強くしてくれます。