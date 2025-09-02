『誘拐の日』最終回 事件の日に何が起きたのか？ ついにすべてが明らかに！
斎藤工が主演を務め、永尾柚乃が共演するドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の最終回が2日の今夜放送される。
【写真】Snow Man・深澤辰哉演じる弁護士の山崎
本作は『シグナル』『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』などのヒット作を生みだした韓国のスタジオASTORYが2023年に製作した同名連続ドラマを、丑尾健太郎の脚本、深川栄洋の演出でリメーク。斎藤工演じる心やさしきマヌケな誘拐犯と、永尾柚乃演じる記憶喪失の天才少女が超異色タッグを結成し、次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げる、巻き込まれ型ヒューマンミステリーだ。
■最終回あらすじ
妻・汐里（安達祐実）の通報により、泣き叫ぶ凛（永尾）と引き裂かれ、県警捜査一課に逮捕されてしまった政宗（斎藤）。頼みの綱の所轄刑事・須之内（江口洋介）も犯人隠避容疑で取り調べを受ける身となり、もはやなすすべなしの状況と思われた。
しかし、凛は山崎（深澤辰哉）による支援のもと、病院副理事長・七瀬富雄（長谷川初範）と県警刑事部長・辰岡泰明（徳重聡）の不正を暴くという起死回生の一手を打ち、辰岡は失脚。代わりに須之内が捜査の指揮官として復帰することに。須之内は凛を捜査アドバイザーに迎え、一か八かの賭けに出る決意を固める。
そのころ汐里は“次世代知能開発プロジェクト”のデータが収納されたペンダントと引き換えに、ケビン福住（鈴木浩介）からまんまと10億円をせしめ、国外逃亡しようとしていた。そんな彼女を、凛が“ある場所”に呼び出す。“次世代知能開発プロジェクト”の被験者だった2人が、ついに時を超えて“直接対決”することに。
あの“誘拐の日”に何が起きたのか、凛の両親殺害事件の全真相、真犯人の動機、ついにすべてが明らかとなる。
ドラマ『誘拐の日』は、テレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
