¾Ð´é¤Îºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ú¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Îºå¿À¤Ï2Æü¤«¤é¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÃæÆü3Ï¢Àï¤ÈËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¹­Åç3Ï¢Àï¤ÎÁ´6Ï¢Àï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇÃ»Í¥¾¡¤Ïº£½µ¤Î¶âÍËÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

7·î30Æü¤ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö39¡×¤òÅÀÅô¤µ¤»¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÃå¼Â¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤­¤¿ºå¿À¡£8·îºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤ÇÀï¤¦2°Ìµð¿Í¤È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¾¡1ÇÔ¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â¡Ö7¡×¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼ó°Ìºå¿À¤¬¾¡Íø¤·¡¢2°Ìµð¿Í¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬1Æü¤Ç¡Ö2¡×¸º¤ë¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇÃ»Í¥¾¡Æü¤Ï¡Ö9·î5Æü¡×¡£¤³¤ì¤Ïºå¿À¤¬ËÜµòÃÏ¤ËÌá¤Ã¤ÆÀï¤¦¹­Åç¤È¤Î3Ï¢Àï½éÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ®Í¥¾¡µ­Ï¿¤Ï1990Ç¯¤Ëµð¿Í¤¬µ­Ï¿¤·¤¿¡Ö9·î8Æü¡×¡£º£Ç¯ºÇÂ®¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¤³¤Îµ­Ï¿¤ò¾å²ó¤ê²áµîºÇÂ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºå¿À¤ÎµåÃÄºÇÂ®µ­Ï¿¤Ï2023Ç¯¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡Ö9·î14Æü¡×¡£¤³¤Îµ­Ï¿¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¤³¤Î2023Ç¯¤Îµ­Ï¿¤ÏÎòÂå3°Ì¤Îµ­Ï¿¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢ºå¿À¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¢¦NPB»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡µ­Ï¿¡Ê¥È¥Ã¥×3¡Ë

1°Ì¡¡9·î8Æü(µð¿Í¡¦1990Ç¯)
2°Ì¡¡9·î10Æü(¹­Åç¡¦2016Ç¯)
3°Ì¡¡9·î14Æü(ºå¿À¡¦2023Ç¯)