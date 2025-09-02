ºå¿À¤Ï¡ÈÎòÂåºÇÂ®Í¥¾¡¡É¤Ê¤ë¤«¡¡¡ÖM7¡×ÅÀÅô¤ÇºÇÂ®Í¥¾¡¤Ï¡Ö9·î5Æü¡×¶âÍËÆü¤Î¹Ã»Ò±à¡¡²áµîºÇÂ®¤Ï¡Ö9·î8Æü¡×
¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Îºå¿À¤Ï2Æü¤«¤é¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÃæÆü3Ï¢Àï¤ÈËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¹Åç3Ï¢Àï¤ÎÁ´6Ï¢Àï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇÃ»Í¥¾¡¤Ïº£½µ¤Î¶âÍËÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7·î30Æü¤ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö39¡×¤òÅÀÅô¤µ¤»¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÃå¼Â¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¿ºå¿À¡£8·îºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤ÇÀï¤¦2°Ìµð¿Í¤È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¾¡1ÇÔ¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â¡Ö7¡×¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ìºå¿À¤¬¾¡Íø¤·¡¢2°Ìµð¿Í¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬1Æü¤Ç¡Ö2¡×¸º¤ë¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇÃ»Í¥¾¡Æü¤Ï¡Ö9·î5Æü¡×¡£¤³¤ì¤Ïºå¿À¤¬ËÜµòÃÏ¤ËÌá¤Ã¤ÆÀï¤¦¹Åç¤È¤Î3Ï¢Àï½éÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ®Í¥¾¡µÏ¿¤Ï1990Ç¯¤Ëµð¿Í¤¬µÏ¿¤·¤¿¡Ö9·î8Æü¡×¡£º£Ç¯ºÇÂ®¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¤³¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ê²áµîºÇÂ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºå¿À¤ÎµåÃÄºÇÂ®µÏ¿¤Ï2023Ç¯¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡Ö9·î14Æü¡×¡£¤³¤ÎµÏ¿¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¤³¤Î2023Ç¯¤ÎµÏ¿¤ÏÎòÂå3°Ì¤ÎµÏ¿¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢ºå¿À¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦NPB»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡µÏ¿¡Ê¥È¥Ã¥×3¡Ë1°Ì¡¡9·î8Æü(µð¿Í¡¦1990Ç¯)
2°Ì¡¡9·î10Æü(¹Åç¡¦2016Ç¯)
3°Ì¡¡9·î14Æü(ºå¿À¡¦2023Ç¯)