ドジャースは１日（日本時間２日）、リリーフのマイケル・コペック投手（２９）、金慧成内野手（２６）がともに負傷者リスト（ＩＬ）から復帰して、出場選手登録したことを発表した。メジャーリーグでは９月１日から出場選手枠（ロースター）が２６人から２８人に拡大される。

コペックは昨季途中にドジャースに加入して２４登板で防御率１・１３とフル回転して、ワールドシリーズ制覇にも貢献した。今期は８登板で防御率０・０だが、７月に右膝の手術を受けて長期離脱となっていた。今季ド軍入りした金慧成は５８試合の出場で２本塁打、１５打点、打率３割４厘をマークしたが、左肩を痛めて７月下旬にＩＬに入った。

球団史上初のワールドシリーズ連覇を狙うドジャースが迎えるシーズン終盤。地区優勝へのマジックは「２３」となっているが、不安要素もある。リリーフは左腕のベシアが離脱中で、スコット、イエーツらが本調子ではなく、登板過多気味で疲労も蓄積。コペックが加わることは大きなプラス材料だ。金慧成は本来の二塁だけでなく、調子が上向かないコンフォートが守る左翼を守ることも期待されている。