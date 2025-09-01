膨大なエネルギーを消費するデータセンター。だったら宇宙に作ればいいよね
世界はデータで回っている！ 人類に関する情報がどんどんデジタル化されていく上に、AIも台頭。データセンターの重要度は日に日に高まっています。
大切な一方で、データセンターは膨大なエネルギーを必要とし、水や電気などのリソースを食い潰すので、データセンターが建設される地域では課題も多く残ります。
そこで出てきたのが、データセンターを宇宙に作ってしまおう！というアイデア。ただのアイデアではなく、いよいよ実現に向けて動き出します。
宇宙データセンター建設を掲げるスタートアップ「Starcloud」が、今年11月、宇宙へデータセンターを打ち上げるミッションを実行予定。このデータセンターで採用されるチップは、Nvidia（エヌビディア）H100。ゴールはこのデータセンターを地球低軌道状に乗せることです。
データセンターの場所として宇宙に目を向けているのは、Starcloudだけではありません。Lonestar Data Holdingsの創業者兼CEOのChristopher Stott氏は、月面データセンターを計画中。米Gizmodoの取材でこう語っています。
「単純に、宇宙を新たなデータセンター設置地域だと捉えています。
地球のどの場所でも不可能だけど、宇宙なら可能なこと。それは24時間利用できる物理的・立地的なメリット、無料の電力と冷却です」
宇宙データセンターの狙い
地球低軌道状にデータセンターを飛ばすStarcloudの計画のゴールは、国家安全に関わるクライアントに超ハイパワーなAIを提供すること。
通常、人工衛星が収集したデータは地球に送信され、地上で処理されます。そこにはどうしても数時間から数日の時間がかかります。が、もしこれを宇宙（地球軌道）で行なえたなら…。
衛星の画像処理は宇宙で行った上で、そのデータを地球に送ればいいわけで、タイムラグがぐっと短くなります。その時間、ほんの数秒だと、StarcloudのCEOであるPhilip Johnston氏が米Gizmodoの取材で語りました。ラグが短くなれば、例えば山火事の発見・対処など、非常事態にもスピーディに対応できるようになります。
ハッカーも手が届かない
一方、月宇宙データセンターを目指すLonestar Data Holdingsは、データの安全な保存を中心に考えています。クライアントにAIファームValkyrieや、アメリカのフロリダ州などを持つLonestar Data Holdingsにとって、地球からより遠くにデータセンターを置くことで、ハッカーからアクセスしにくくするのが狙いです。
Stott氏はこう語ります。
「今はすべてデータで動いており、データは世界で最も価値あるモノになっています。
となれば、それを盗もうとする人もいるわけで」
現在、すでに3回のテストフライトに成功。
最初の2回はソフトウェアを、次1回はソフトとハード含め完全版データセンターを宇宙へ打ち上げ。テストでは7日かけて無事月まで移動し、その後月の軌道を39回周回。
地球へのデータ送信にかかった時間は、地球軌道上では1秒弱、月の軌道からは1.4秒ほどだったといいます。ただ、テストの最終ミッションは失敗。月面にデータセンターを着陸させることは叶いませんでした。
現在の計画では、2026年に地球軌道での再テスト、2027年には完全運用可能なデータセンターを地球と月のラグランジュ点へと設置したい考え。最終的に月面にデータセンターを設置できるのは、早くても2030年くらいを想定しています。
宇宙データセンターのメリットは？
宇宙データセンターというとSF感がありますが、そのアイデアの根幹にあるのは非常に実用的なこと。
最大のメリットは、邪魔されることなく享受できる太陽からのエネルギーです。これをデータセンターが消費するエネルギーとして使えれば、地球上のエネルギーをかなり節約できることになります。
データセンターといえば熱も問題。データ処理で生まれるマシンの熱を冷却し続けなければなりません。地上では水冷やエアコン、大型ファンなどを使用しますが、つまりここでも莫大なエネルギーが必要になるということ。
宇宙データセンターは、その熱問題を巨大ラジエーターを介して、赤外線を深宇宙へと放出することで対応するというJohnston氏。もちろんこれは簡単なことではなく、大きな開発チャレンジとなるのですが、Starcloudはその壁は乗り越えられると考えています。
また、宇宙の広大さから、空間的制限がないのも大きなメリットの1つです。
デメリットと課題
メリットの大きな宇宙データセンターですが、まだ実現されていない最大の理由は、打ち上げコストの高さと環境への影響。
莫大な打ち上げ費用がかかる上に、打ち上げに失敗すると有害な物質を撒き散らすことになってしまいます。地球軌道状への打ち上げ急増で、オゾン層の破壊を危惧する声専門家から挙がっています。それ以前に、まず打ち上げの許可をとるための条件や規制をクリアする必要があります。
ただし、トランプ政権下ではそれも変わりつつあり（米運輸省の環境チェック飛ばしていいよという大統領命令）、近い将来、打ち上げコストは下がり、打ち上げ頻度は増えていくのかもしれません。
そうすれば、宇宙データセンターの実現もより近づきます（一方で、地球の温暖化対策、環境対策として、データセンターの建設地を宇宙に求めたはずが、その打ち上げのために環境への影響チェックをすっ飛ばすってありなのかという疑問が湧いてきますけど…）。
夜空には星…じゃなくてデータセンター
「私の予想では今後10年以内に、データセンター新設はすべて宇宙になるでしょう。というのも、地球で新たなエネルギーリソースを探し、見つけるのは難しいからです」と語るJohnston氏。5年以内には、宇宙メガデータセンター1号が誕生すると予想しています。
一方で、ミシシッピ大学の航空宇宙法律センターのディレクターを務めるMichelle Hanlon氏は「夜空を見上げて見えるのは星ではなく、データセンターになるのかもしれませんね」と懸念の声を挙げています。データセンターが太陽光を反射することで、夜空が明るくなる可能性も指摘しています。