¡Ö±¢ËÅÏÀ¡×¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë°ìºý
¡Ö¿Í¡¹¤¬±¢ËÅÏÀ¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×°ø¤Ë¤Ï¡¢¡ØÊ£»¨¤ÊÀ¤³¦¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÇÄ°®¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÍßË¾¤È¡¢²¿¤«Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¡ØÇíÃ¥´¶¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë±¨Ã«¾»¹¬»á
º£¤ä¼Ò²ñ¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö±¢ËÅÏÀ¡×¡£°ì¸«¡¢¥È¥ó¥Ç¥âÏÃ¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿¿¼Â¡×¤¬SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ³È»¶¤·¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É²½¤·¤¿À¤³¦¤Ç¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
±¢ËÅÏÀ¤Ï¤É¤³¤Ç¡¢¤Ê¤¼¡¢À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿Í¡¹¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¡¢»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¸½Âå¼Ò²ñ¤ò¤à¤·¤Ð¤à¡Ö±¢ËÅÏÀ¤È¤¤¤¦ÉÂ¡×¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ë¤Î¤¬¡¢±¨Ã«¾»¹¬¡Ê¤«¤é¤¹¤À¤Ë¡¦¤Þ¤µ¤æ¤¡Ë»á¤Î¿·´©¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î±¢ËÅÏÀ¡Ù¤À¡£
¡½¡½º£Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤Ç¤â¡¢±¢ËÅÏÀ¤¬Áªµó¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±¨Ã«¡¡»ä¤¬±¢ËÅÏÀ¤Î¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡ÖQ¥¢¥Î¥ó±¢ËÅÏÀ¡×¤ò¿®¤¸¤ë¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤¬2021Ç¯¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¡ÖÊÆÏ¢Ë®µÄ²ñ½±·â»ö·ï¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç»²À¯ÅÞ¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â±¢ËÅÏÀ¤Ï¹¤Þ¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤½¤Î±Æ¶Á¤¬À¯¼£¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î»²±¡Áª¤¬¤³¤ì¤Û¤É·èÄêÅª¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö·èÄêÅª¤Ê°ÕÌ£¡×¤È¤Ï¡©
±¨Ã«¡¡±¢ËÅÏÀÅª¤Ê¸ÀÀâ¤Î¹¤¬¤ê¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤¬¡¢ÅÞ°÷¤ä»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ®µ¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç°ìµ¤¤ËÆüËÜÀ¯¼£¤ÎÃæ¿´¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤³¤Î10Ç¯Í¾¤ê¤Î´Ö¤Ë¡¢±¢ËÅÏÀÅª¤Ê¼çÄ¥¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¡¢ÆóÂçÀ¯ÅÞ¤Î°ìÊý¤Ç¤¢¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤ò¤Î¤ß¹þ¤à·Á¤ÇÀ¯¼£Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Û¤É¼Ò²ñ³Êº¹¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬Äã¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤¬¤¢¤ì¤Û¤É¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÄê³°¤Ç¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤±¢ËÅÏÀÅª¤Ê¼çÄ¥¤¬¿Í¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
±¨Ã«¡¡¡Ö±¢ËÅÏÀÅª¡×¤Ê¤â¤Î¤ÏÀÎ¤«¤éÉáÄÌ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÀ¯¼£²È¤Ï¤ß¤ó¤Ê°¤¤¤ä¤Ä¤é¤Ç»äÊ¢¤òÈî¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¡¢°ì¼ï¤Î±¢ËÅÏÀ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤Þ¤ê³²¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í¡ÖÀµ¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¡×¡Ö¸øÀµ¤µ¤ò½Å¤ó¤¸¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Í¡¹¤ÎÀµµÁ´¶¤ä¿¿ÌÌÌÜ¤Êµ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¤ì¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖJ¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£°Å»¦±¢ËÅÏÀ¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ý¥í¤Î·îÌÌÃåÎ¦ÙÔÂ¤±¢ËÅÏÀ¡×¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë±¢ËÅÏÀ¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢¸½ºß¤Ï±¢ËÅÏÀ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¼«¿È¤â¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¡ÖJFK±¢ËÅÏÀ¡×¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢¼Â¤Ïº£¤â¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Æ¤Ê¤¤¡Ö±¢ËÅÏÀ¼Ô¡×¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÜ½ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±¢ËÅÏÀ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¿®¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¡Ö±¢ËÅÏÀ¤Î¼ï¡×¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¢ËÅÏÀ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬µÞ·ã¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¿Í´Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë±¢ËÅÏÀÅª¤Ê»×¹Í¤¬ÈîÂç²½¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É²½¤¬¿Ê¤àÀ¤³¦¤Ç¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿Í¡¹¤¬±¢ËÅÏÀ¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡ÖÊ£»¨¤ÊÀ¤³¦¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÇÄ°®¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍßË¾¡£
¿Í´Ö¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ÏËÜÍè¡¢Ê£»¨¤ÇÉÔ³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ô°æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀº¿À¤Ï¤½¤ÎÊ£»¨¤µ¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¨¤º¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤àÊª¸ìá¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬¡ÖÇíÃ¥´¶¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢²¿¤«ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÃ¯¤«¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ä¶²ÉÝ¿´¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤Ë¤âÂ¿¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇò¿Í»ê¾å¼çµÁ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈóÇò¿Í¤Î°ÜÌ±¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çò¿Í¼Ò²ñ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í¥°ÌÅª¤ÊÎ©¾ì¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÇíÃ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê±¢ËÅÏÀ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Èá»´¤ÊÌµº¹ÊÌ»¦¿Í»ö·ï¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇíÃ¥´¶¤ÎÌäÂê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬¿Ê¤àº£¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÀè¿Ê¹ñ¤Î¹ñÎÏ¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¤Þ¤ºÃæ´ÖÁØ¤¬Ë×Íî¤·»Ï¤á¤ë......¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Îºâ»º¤äÃÏ°Ì¡¢À¸³è¤Î°ÂÄê¤ò¼º¤¤¡¢ÄÀ¤ß¤æ¤¯¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¶¯¤¤¡ÖÇíÃ¥´¶¡×¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤äàÈÈ¿Íá¤òµá¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢±¢ËÅÏÀ¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÇíÃ¥´¶¡×¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÊú¤¯¡Ö´üÂÔ¡×¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ç¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÂº·É¤µ¤ì¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ²ÈÁü¤Ë¹â¤¤´üÂÔ¤òÊú¤¯ÊÝ¼éÇÉ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¹ñÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ë¡ÖÇíÃ¥´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡£
¡½¡½MAGA¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¡ÖÎ©ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÆüËÜ¤«¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê²¿¤«¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÇíÃ¥´¶¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
±¨Ã«¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀ½Ìô¶È³¦¤ÎÍø±×ÄÉµá¤Ç·ò¹¯¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¤«¡ÖÇÀÌô¤äÅº²ÃÊª¤Ç¿©¤Î°ÂÁ´¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤Ï¡¢º¸ÇÉ¤¬Êú¤¯¡ÖÇíÃ¥´¶¡×¤È¤â·ë¤Ó¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡£
»²À¯ÅÞ¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ä¡Ö³°¹ñ¿ÍÆÃ¸¢¤ÎÇÑ»ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÝ¼éÁØ¸þ¤±¤Î¼çÄ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¡×¤ä¡Ö³Ø¹»µë¿©¤ò¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ºà¤Ë¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉôº¸ÇÉ¤ÎÇíÃ¥´¶¤ËÁÊµá¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Î¡ÖÀ¯¼£Åª¤ËÉð´ï²½¤¹¤ë±¢ËÅÏÀ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
±¨Ã«¡¡¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¿®¤¸¤ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥È±¢ËÅÏÀ¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¹ñºÝÅª¤Ê¥æ¥À¥ä»ñËÜ¤¬À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥Á¥¹¤Ë¤è¤ë±¢ËÅÏÀ¤ÎÀ¯¼£ÍøÍÑ¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë600Ëü¿Í¤â¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤Ø¤È»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ¤â¶ËÃ¼¤ÇÈá·àÅª¤ÊÎã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¡¢¤½¤ì¤âÉáÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬±¢ËÅÏÀ¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±¢ËÅÏÀ¤Î¼ï¤ÏÃ¯¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢±¢ËÅÏÀ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤È¹¤¬¤ê¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿¿µ¶¤Î¶ÌÜ¤ÏÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¼«Í³¤Ë±³¤ò¤Ä¤±¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ì¤Û¤É¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²þ¤á¤Æ´Î¤ËÌÃ¤¸¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ü±¨Ã«¾»¹¬¡Ê¤«¤é¤¹¤À¤Ë¡¦¤Þ¤µ¤æ¤¡Ë
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê¶µ¼ø¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²Ê¸å´üÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£Çî»Î¡ÊË¡³Ø¡Ë¡£ÀìÌçÎÎ°è¤ÏÀ¯¼£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¼Ò²ñÏÀ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÏÀ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë ¡Ø¥·¥ó¥Ü¥ë²½¤ÎÀ¯¼£³Ø¡½À¯¼£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ¤Î¹½À®¼çµÁÅªÅ¸³«¡Ù¡Ê¿·ÍË¼Ò¡Ë¡¢Ìõ½ñ¤Ë¡Ø±¢ËÅÏÀ¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡½Q¥¢¥Î¥ó¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù¡Ê¶¦Ìõ¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë
¢£¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î±¢ËÅÏÀ¡Ù
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¡990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡Ø°Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¡Ù¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ª¥Ð¥Þ¤â¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤â¤¹¤Ç¤Ë½è·º¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê±¢ËÅÏÀ¤¬¹¤Þ¤ëÍýÍ³¤ò¼Ò²ñ³Ø¤äÀ¯¼£³Ø¤ÎÃÎ¸«¤«¤éÃúÇ«¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢±¢ËÅÏÀ¤¬¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâ¤¤¤¿°ìºý¡£±¢ËÅÏÀ¤¬À¸¤à¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò¿¯¿©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢¤½¤ì¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡©¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î±¢ËÅÏÀ¤Î¹¤Þ¤ê¤ò¤É¤¦¤È¤é¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡©¡¡¤½¤Îµ®½Å¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Àî´îÅÄ ¸¦