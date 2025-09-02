「薬物性接待」事件で逮捕の元レースクイーン・湊川えりか、大胆セミヌード披露「週刊FLASH」初登場
【モデルプレス＝2025/09/02】元レースクイーンの湊川えりかが、2日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。圧倒的なプロポーションを披露している。
【写真】「薬物性接待」事件で逮捕された美女、美バスト際立つ
レーサム元会長「薬物性接待」事件で逮捕された（不起訴）元レースクイーン・湊川が同誌初登場。8ページの袋とじでセミヌードを披露した。Hカップの圧倒的なプロポーションを大胆に見せたグラビアに仕上がっている。
今号の表紙は山崎あみ。そのほか、今号には宮崎あみさ、高村梨々花（※「高」は正式には「はしごだか」）らも登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆湊川えりか「週刊FLASH」初登場
◆表紙は山崎あみ
