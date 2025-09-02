麒麟・川島明＆timelesz菊池風磨、新バラエティで1年ぶりMC共演 原嘉孝らも登場【今すぐ調べて！ウンチクん】
【モデルプレス＝2025/09/02】麒麟の川島明とtimeleszの菊池風磨が、新バラエティ番組「言われてみたら確かに気になる！今すぐ調べて！ウンチクん」（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット）のダブルMCに決定。番組は、9月11日よる9時より放送される。
【写真】菊池風磨の美腹筋
本番組は、インターネットや本には載っていないけれど、言われてみたら確かに気になってしまうような疑問を、謎のキャラクター「ウンチクん」がお節介にも調べてくれて、その内容を教えてくれるシン雑学バラエティ。情報あり、笑いあり、時に涙ありの怒涛の雑学22ネタが放送される。ゲストには、伊集院光、peco、錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、原嘉孝（timelesz）。さらに、スタジオにはウンチクが大好きなキャラクター「ウンチクん」も進行役として参戦。ウンチクんの声を務める大物タレントは後日発表される。
川島＆菊池は、前身番組「別に知らんでええねんけど…」（24年6月27日OA）で初タッグを組んで以来、1年ぶりにMCとして共演。収録を終えて、菊池は「面白いネタもあったり、これなんだという雑学もあったり、たくさんウンチクを知ることができたけれど、思い返してみると何も思い出せない（笑）」と感想を語ると、川島は「数がスゴイのと、ジャンルがバラバラやから、（視聴者も）必ず興味があるネタはある。ただ、ちょっと怒りを覚えるウンチクもありましたね（笑）」と収録での波乱を匂わせるコメントを残した。
さらに、進行を務めた「ウンチクん」については、川島が「情緒が不安定だった…。進行をやってくれるんですけれど、俺らが慰めないといけないこともあって…」と言葉を選びながら、その風変りな性格を表現した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆川島明＆菊池風磨MC新バラエティ放送決定
