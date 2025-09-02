元お天気キャスター・山崎あみ、ふんわり美バスト輝く「週刊FLASH」初表紙
【モデルプレス＝2025/09/02】山崎あみが、2日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙と巻頭グラビアに登場。ビキニ姿で、素肌が輝く美しいバストを披露している。
【写真】山崎あみ、濡れ肌輝くビキニショット
モデル、タレント、女優、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍している山崎。音楽大学在学中に情報番組のお天気キャスターに抜擢され人気となった彼女が、同誌初表紙を飾った。海での撮影は生まれて初めてだったという山崎。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ鮮烈なグラビアを披露している。彼女の品のある顔立ち、抜群のプロポーション、多彩なポージングも見どころとなっている。
そのほか、今号には湊川えりか、宮崎あみさ、高村梨々花（※「高」は正式には「はしごだか」）らも登場する。（modelpress編集部）
◆山崎あみ「週刊FLASH」初表紙
◆湊川えりか・宮崎あみさらも登場
