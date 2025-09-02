「ドンブラザーズ」宮崎あみさ、美ボディ開放 弾ける笑顔に釘付け
【モデルプレス＝2025/09/02】モデル・女優の宮崎あみさが、2日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。弾ける笑顔で、美しいボディを披露している。
【写真】宮崎あみさ、美谷間くっきり
『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』にソノニ役で出演し、話題となった宮崎が登場。夏を満喫する姿が印象的な水着グラビアを5ページにわたり披露している。インタビューでは、インドア派の彼女がこれから行ってみたい場所について語っている。
今号の表紙は山崎あみ。そのほか、湊川えりか、高村梨々花（※「高」は正式には「はしごだか」）らも登場する。（modelpress編集部）
