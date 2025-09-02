「昔の男たちに言いたいことは…」梅宮アンナが語る闘病、再婚、過去の恋愛『波乱万丈すぎた半生』

「忘れもしない朝」と運命の出逢い

昭和の大スター・梅宮辰夫（享年81）を父に持ち、スキャンダルに彩られた″恋多き女性″としてワイドショーを賑わせてきた梅宮アンナ（53）。人生の折り返し点である五十路を過ぎてからは、がんを患い、治療を終えた直後には再婚を発表するなど波乱万丈な半生を歩み続けている。彼女に取材を申し込むと、まず語ったのは過酷な乳がん治療と、「出会って10日」での再婚のウラ側だった。

「忘れもしない昨年５月20日の朝、シャワーを浴びて、鏡の前で体を拭いていたら、『あれ？ 胸のサイズが違う』って気づいたんです。すぐに国立国際医療センターに行ったら、乳がんだと言われて……。でも、パパのがん闘病を間近で見ていて、治療のプロセスはよく知っていたから、過剰な恐怖心はありませんでした」

そこから約９ヵ月におよぶ治療で、何度も心が折れそうになったという。そんな長く苦しい闘いの先で待っていたのは、″運命の出逢い″だった。今年５月14日、都内ホテルのラウンジで友人が紹介してくれたのが、再婚相手となるアートディレクター・世継恭規（よつぎ・やすのり）氏（60）だった。

「よっちゃんは私のことを『カネ使いが荒くて上から目線の不機嫌な女』と思っていたみたいなんです。20代のころ、『１ヵ月の生活費は300万円』なんて書かれて叩かれていたから、いけすかない２世タレントみたいなイメージがあったのかな。ところが、到着するなり私が礼儀正しく挨拶したことで、 イメージとのギャップに萌えて、『この人と結婚したい！』って思ったらしいですよ（笑）」

アンナは「悪徳マスコミに感謝したのはあれが初めて」と続けて、再び笑った。

大病に再婚と、ジェットコースターのような１年を過ごしたアンナ。思えば、彼女のこれまでの人生もアップダウンの連続だった。たとえば20代の頃は、自分自身の恋愛で常にマスコミのスポットライトの中心に立たされていた。

「当時はまだ若かったし、変なことって気づいてなかったんですよね。付き合った中には、今考えるとおかしなオトコもいました。借金がすごくあるとか（笑）。そんな娘を心配して交際を反対するパパがいて、でも私はその″パパが嫌がってる人″と手をつないじゃう。それに激怒するパパを、私がなだめる……なんてことの繰り返しでした。

でも、私としては好きな人が困っていたから助けただけ。おカネに困っているなら私が稼いで助ける。ただそれだけのシンプルな発想でした」

あくまでも前向きに、明るく過去の恋愛について振り返ったアンナ。さらに、「これだけは載せてくださいね」と言い、こう続けた。

「今までいろんな恋愛をしてきました。でも、後悔はないんです。そういう経験を経て、今の自分があるんです。そして、よっちゃんはそんな私と向き合ってくれている。当時は彼ら（元カレたち）に言いたいことがたくさんあったけど、今は一つだけ。みんな、よっちゃんの足元にも及ばないよって！」

現在発売中の『FRIDAY 9月12・19日合併号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、有名プロ野球選手らとの過去の熱愛をさらに赤裸々に明かしている。さらに″庶民的になった″という現在の生活や父・梅宮辰夫さんへの思いについても掲載している。

『FRIDAY』2025年9月12・19日合併号より