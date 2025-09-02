『スティンガース』殺人変装逃亡犯を追跡…おとり捜査がスタート【第7話あらすじ】
俳優の森川葵が主演を務める7月22日スタートのフジテレビ系火9ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（毎週火曜 後9：00）の、第7話が2日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが解禁された。
【写真】まさかの意気投合する井内悠陽＆黒谷友香…第7話場面カット
日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナルの“爽快コンゲーム（だまし合い）エンターテイメント。
■第7話あらすじ
都内のとある街。スーパーで、雀荘で、工事現場で、スナックで…アルバイトを探す者、面接を受ける者、すでに働きはじめ仕事になじんでいるスティンガースの姿もある。なぜ彼らはこんなにもアルバイトにいそしんでいるのか…？
警視庁・スティンガースルームでは、二階堂（森川葵）が指名手配中の沖野知鶴をモニターに映し出し、乾（藤井流星）、水上（本郷奏多）、森園（志田彩良）、小山内（井内悠陽）、関口（杉本哲太）に事件の概要を説明している。今回のターゲットは、12年前に夫を殺して逃げ、5年前にも潜伏先で男性を殺している世間的にも有名な逃亡犯だ。
つい先日、沖野を追い続けていたというフリーライターの男性が東京・蒲田のビジネスホテルで大量の血痕を残し行方不明になった。沖野本人が被害者と接触した可能性もあり、捜査一課がホテルの防犯カメラを解析中だが、決め手になるような映像は見つかっていない。そこで、警戒心の強い犯人に地元住民として近づき逮捕するというミッションが、スティンガースに課されたのだ。
最近の資料として残されているのは、5年前の写真と昨年録音された電話での肉声。二階堂は「まずは沖野知鶴らしき人物に接触して、指紋やＤＮＡを採取しましょう」と指示を出し、「いざ、羽根つき餃子の街・蒲田へ！」と威勢良く号令をかける。スティンガースはこの手ごわい犯人を追いつめることはできるのだろうか…？
