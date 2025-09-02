»³ºê¸¿Í¼ç±é¡¢±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÆÃÊó±ÇÁü¤ò¸ø³«
»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²èÂè£²ÃÆ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£Ê»¤»¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¡¢¸ø³«Æü¤¬2026Ç¯£³·î13Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô3,000ËüÉô¡Ê2025Ç¯£¸·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë°ìÚ¼Àé¶â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¸·¤·¤¤Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£
¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¡Ö¼Â¼Ì²½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Î°ìÂç¼Â¼Ì²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢2024Ç¯£±·î£±£¹Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë»ÏÆ°¡£±Ç²è¸ø³«½µ£±·î£±£¹¡Á£²£±Æü¤Î½µËöÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤ÎNo.£±¤ò³ÍÆÀ¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤ºÆ¸½ÅÙ¡×¡Ö¸¶ºî°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¸¶ºî¥Õ¥¡¥óÂçÇ¼ÆÀ¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¡ÖÌ¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¤ÏºÇ¹â·æºî¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò°ú¤·Ñ¤°Â³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢WOWOW¤Ç¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡ÝËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ý¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¶â²ôÁèÃ¥Àï¤Ï±×¡¹·ã²½¡£¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ä¶î¤±¤âÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯ Netflix¡¦Global ÇÛ¿®¤Ç¤â¡¢±Ç²èÈÇ¤Ï£µ£¹¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç TOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë TOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì±Ç²è¡Ë¤Ç½é½µ£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡££²½µÏ¢Â³¤ÇTOP10Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëËäÂ¢¶âÁèÃ¥¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¤ÎÂ³ÊÔ¤¬ºÆ¤Ó¡¢»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
º£ºî¤Î¼ç±é¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¸µÎ¦·³Ê¼¡¦¿ù¸µº´°ì¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤µ¤¤¤Á¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë»³ºê¸¿Í¡£¿ù¸µ¤È¶¦¤ËËäÂ¢¶â¤Îºß¤ê¤«¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö»ÉÀÄ¿ÍÈé¡Ê¤¤¤ì¤º¤ß¤Ë¤ó¤Ô¡Ë¡×¤òµá¤á¤ÆÎ¹¤ò¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ì¤Î¾¯½÷¡¦¥¢¥·¥ê¥Ñ¤Ë¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢°æ±º¿·¡¢¤½¤·¤Æ¶ÌÌÚ¹¨¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤é¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬Âç½¸·ë¡£¡Ê¢¨¥¢¥·¥ê¥Ñ¤Î¡Ö¥ê¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡ÝËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ý¡Ù¤ÎÂè£³ÏÃ¤ÈÂè£µ-£¸ÏÃ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÊÒ¶Í·ò¼¢¡£°ú¤Â³¤¡¢µÓËÜ¤Ë¤ÏCREDEUS¡£º£ºî¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£×¹õ´äÊÙ¡Ê¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢²»³Ú¤Ï¤ä¤Þ¤ÀË¡Ê¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢Netflix ¥É¥é¥Þ¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢È×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÄ©¤à¢£±Ç²èÂè£²ÃÆ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÆÃÊó±ÇÁü¤¬¤Ä¤¤¤Ë½é²ò¶Ø¥Ã¡£¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆ®¤¤¤È¤Ê¤ë¡ÚÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Û¤¬±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢±ê¤ÎÃæ¡¢½Æ¤ò¹½¤¨¤ë¿ù¸µº´°ì¤È¥¢¥·¥ê¥Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÇØ¸å¤ËÌÖÁö¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¤Î¤Ã¤Ú¤éË·¡×¤Î»Ñ¤â¡½¡£Æó¿Í¤Î±¿Ì¿¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë´¶°î¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤â½é¸ø³«¡£¿ù¸µ¡¢¥¢¥·¥ê¥Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇòÀÐÍ³ÃÝ¡ÊÌðËÜÍªÇÏ¡Ë¡¦Èø·ÁÉ´Ç·½õ¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¡¦Äá¸«Ãæ°Ó¡Ê¶ÌÌÚ¹¨¡Ë¡¦ÅÚÊýºÐ»°¡Ê´Ü¤Ò¤í¤·¡Ë¤È¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌÌ¡¹¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Âçµó¤·¤Æ²¡¤·´ó¤»¤ë¼ü¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö²¶¤ÏÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¤À¡ª¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é½Æ¤ò¹½¤¨¤ë¿ù¸µ¤Î»Ñ¤â¡£º£ºî¤Ç¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê·ãÆ®¥·¡¼¥ó¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«Æü¤Ï¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯£³·î13Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¢£»³ºê¸¿Í¡Ê¿ù¸µº´°ìÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¤ÎÂ³ÊÔ¤¬ÍèÇ¯£³·î¸ø³«¡ª¤Ä¤¤¤Ë¿ù¸µÃ£¤¬ÌÖÁö´Æ¹ö¤Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¶â²ô¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿»°¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡ª¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸¶ºî¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥·¡¼¥ó¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁ°ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌÌÇò¤µ¡¢´ËµÞ¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÍèÇ¯¤Î3·î¤Ë¤Þ¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¿ù¸µÃ£¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤Â³ÊÔ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¢£»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê¥¢¥·¥ê¥ÑÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈºÆ¤Ó¥¢¥·¥ê¥Ñ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£ºî¤Ç¤ÏÌÖÁö¤ò¼´¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î´Î¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ã¤Ú¤é¤Ü¤¦¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂçÀÚ¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤ÇÃúÇ«¤Ë¡¢¿¿Ùõ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤Â³ÊÔ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª¢£ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë¥³¥á¥ó¥È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌÖÁö´Æ¹ö¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤À¤±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª¼ÙËâ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÊªÂç¤Î´Æ¹ö¤ÎÌç¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤¢¤ê°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÌÖÁö´Æ¹ö¡¢·à¾ì¤Ç¤¼¤Ò´Ñ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¼Ô¤ÎËÍ¤Ï¼ËË¼¤Ç»¦¤µ¤ì¤ë¼ü¿Í¤È¤·¤Æ¥«¥á¥ª½Ð±é¤ò´õË¾¤·¼ü¿ÍÉþ¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤ºÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Äá¸«Ãæ°Ó¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¢£ÊÒ¶Í·ò¼¢¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈÀã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢Æü¡¹¡¢Àã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡£¹ëÀã¤Ç¥»¥Ã¥È¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼«Á³¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿»£±Æ¤ò³§¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¡¢¤ä¤Ã¤È»Å¾å¤²¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤Ç±ÇÁü²½¤Îº¤Æñ¤ÊÉôÊ¬¤Ï¡¢Âô»³¡¢ÌîÅÄÀèÀ¸¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡ª¤È¡¢¼¹É®¤Ë¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¿¿Ùõ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£åÌÌ©¤ËÎý¤é¤ì¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡¢À§Èó¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¾¾¶¶¿¿»°¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¡ÚCREDEUS¡Û¥³¥á¥ó¥ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿·à¾ìÈÇ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ WOWOW ¤Ç»Ë¾å 1 °Ì¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡Ê¢¨¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ù¡£ÆüËÜ±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÏÈ¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤¿»ñËÜ¤È¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤ÎºÍÇ½¤ò·ë½¸¤µ¤»¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡¢¿·ºî¡ØÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ÏÌÌÇò¤¯¡¢Ææ²ò¤¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸£°ú¤·¡¢Ì¿¤¬¤±¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¶»¤òÇ®¤¯¤·¡¢°¦¤ÈÍ§¾ð¤Ï¿¼¤Þ¤êÎÞ¤¬¤à¤»¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢É¬¤º¾Ð¤¨¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÉü½¬¤âÂçÀÚ¤À¤±¤É¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£±Ç²è¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤µ¤é¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤â¤³¤ì¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡Ê¢¨WOWOW ¤Î¥É¥é¥Þ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ë¢£ÂçÂíÎ¼¡ÚWOWOW¡Û¥³¥á¥ó¥ÈÁ°ºî¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤·¤ÆÀ¨¤Þ¤¸¤¯¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¿ù¸µ¤¿¤Á¤ÎÎ¹¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¶â²ôÁèÃ¥Àï¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤ËÂ³¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë½¸·ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â»²Àï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÀ§Èó²ò¶Ø¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î±ÃÃÒ¤Î·ë½¸¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹¤ËÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÊª¸ì¤È±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó±Ç²è´Û¤ÇÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡ª