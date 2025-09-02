165万再生され話題になっているのは、バスルームに入ってこようとしている子猫の様子。必死な姿を見た視聴者は「んぎゅっむぎゅって感じがかわちいすぎる」「こんな可愛い圧なら年中無休でお願いします」とコメントしてしまうほどメロメロになっているようです。

【動画：長風呂をしていたら、『待ちきれなくなった子猫』が……】

バスルームに入りたいトトロちゃん

TikTokアカウント「猫のトトロ」に投稿されたのは、飼い主さんのいるバスルームになんとかして入ろうと試行錯誤するミヌエットの子猫トトロちゃんの姿。どうやらトトロちゃんは、長風呂をしている飼い主さんに会いたくなってしまったようです。

しかし、バスルームのドアが完全には開いておらず、すんなり入れなかったといいます。わずかに開いた隙間から短いおててを伸ばしたり、お顔を突っ込もうとしてみたり試行錯誤をしてみたトトロちゃんですが、ドアはびくともしなかったそう…。

めげずにチャレンジ

しかし、トトロちゃんはあきらめずに何度も何度も中に入ろうと試みたそうですが、丸いお顔がぎゅむっと挟まってしまうばかりだったとか…。めげずにがんばるのは、大好きな飼い主さんに早く会いたいからなのでしょう。

必死に入ってこようとするトトロちゃんが可愛くて、飼い主さんは思わず長風呂をさらに延長。のぼせてしまうまで可愛いトトロちゃんを眺めていたようです。

いつまで入ってるの！

どうしてもバスルームに入れないトトロちゃん。最終的には飼い主さんをじーっと見つめて「圧」をかけたそうです。それはそれはかなりの目力で、「もういい加減に出てきて！」と訴えているようだったといいます。

大きく丸い目と短い手足は、ミヌエットの特徴です。大きなおめめでじーっと「圧」をかけてきたり、短いおててを一生懸命伸ばしたりと、トトロちゃんの可愛さがあますことなく発揮された出来事でした。

じたばたしながらバスルームに入ろうとするトトロちゃんの姿を見た視聴者からは、「頭つっかえてるのかわいすぎる」「挟まり方むぎゅーって感じで可愛い食べる」などのコメントが寄せられています。皆さんすっかり骨抜きにされてしまったようですね。

TikTokアカウント「猫のトトロ」には、キュートなトトロちゃんの姿が投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「猫のトトロ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。