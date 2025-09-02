わがままボディなグラドルの恋がクライマックスを迎え、スタジオでは「本当に一途だった」と感動の声が上がった。

【映像】わがままボディグラドルの激しいキスの瞬間

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

もも（24歳／小悪魔agehaモデル）とみれい（24歳／グラビアアイドル）2人の美女から想いを寄せられ、悩みまくっていただいすけ（24歳／大学生・モデル）。道連れシャッフルではももを選び島を移動するも、最後のシャッフルでみれいがだいすけを追って島を移動し三角関係となっていた。どちらともからキスをされ、頭を抱えていただいすけが最終告白で選んだのはみれい。だいすけの決断を知ったスタジオのMC陣は「やば！」「やっぱ！」と驚愕し、峯岸は「私ちょっと嬉しいかも！長かったもんね、想ってた時間」と感動した。

後のインタビューでは「自分が優柔不断になった時でもずっと一途に想ってくれてたところが1番僕の中での決め手かなって思います」と語るだいすけ。スタジオのゆきぽよは「本当に一途だった！」とみれいを称賛し、峯岸は「幸せにしてあげてよ！」とだいすけにエールをおくった。