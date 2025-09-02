フレーバー豊富でワクワク♡【セブン-イレブン】の「新作アイス」をチェック！

猛暑の日々に欠かせない、ひんやりスイーツといえばやっぱりアイス。【セブン-イレブン】には、思わず目移りしてしまいそうなフレーバーが豊富にラインナップされてます。今回は、@miki__iceさんイチオシの「新作アイス」をご紹介します。暑さを忘れさせてくれる一品を、ぜひチェックして！

プチ贅沢気分が味わえる「ティラミス氷」

人気シリーズの新フレーバー「ティラミス氷」。トップにはココア味パウダーがたっぷり！ ベースはマスカルポーネ味のかき氷で、中にはコーヒーソース、底面にはクランチという構成です。ちょっぴり贅沢感があって、頑張った自分へのご褒美にしたいアイスです。

ほろ苦 × 甘さ × 塩味「キャラメル氷」

「キャラメル氷」は、生キャラメルソース入りのキャラメルかき氷の上に、ホイップアイスを重ねた一品です。甘そうな組み合わせですが、@miki__iceさんによると「キャラメルの甘さとほろ苦さがあって、ふんわりなめらかなホイップ風アイスとも相性◎」とのこと。生キャラメルソースの塩気もいいアクセントになってくれそうです。

新食感に病みつき必至「爽 コリぷに食感 ヨーグルト味」

思わずパケを二度見！「爽 コリぷに食感 ヨーグルト味」は、コリぷに食感が気になる人も多いのでは？ その正体はナタデココと白玉風粒こんにゃくで、@miki__iceさんは「食感が新感覚でクセになる」とコメントしています。微細氷は「爽やかな甘さのあるヨーグルトの味わい」とのことで、さっぱりと食べられそうです。

スッキリ爽快！！「ミント推しのためのチョコミントバー」

「ミント推しのためのチョコミントバー」は、公式サイトによると「ミント感が強く爽快感のあるミントアイスに粒チョコとチョコチップを混ぜ込んだ」とのこと。食感を楽しみつつ、一口で清涼感を感じられるかも。チョコミン党は見逃し厳禁！？

【セブン】には、さまざまなフレーバーのアイスが揃っています。新作も続々登場するので、小まめにチェックして！

