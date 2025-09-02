【明治安田J1リーグ】京都サンガF.C 5ー0 ファジアーノ岡山（8月30日／サンガスタジアム by KYOCERA）

【映像】報復？倒された選手の足が相手に接触した瞬間

報復“疑惑”が、ファンの間で物議を醸している。

J1リーグ第28節で京都サンガF.Cとファジアーノ岡山が対戦。その49分のことだ。

岡山のMF田部井涼がパスカットを狙って京都のMF武田将平に寄せたが、強烈なレイトタックルになり武田を倒してしまった。イエローカードを提示された田部井は握手をするために、ピッチにうずくまる武田に歩み寄る。すると次の瞬間、ピッチを転がって悶絶する武田の足が田部井に当たった。

試合は京都のFKですぐには再開されず、VARが発動。大橋侑祐主審はキャプテンとコミュニケーションを取った後、OFR（オン・フィールド・レビュー）へ。その様子を解説・木場昌雄氏は「（武田が）痛がって転がった時に握手を求めに来た田部井の足に入ったのか。これが武田が意図を持って報復的な感じでやったのか」と説明した。

スタジアムが騒然とする中、最終的に大橋主審が下したのは、武田へのイエローカードだった。木場氏は「ちょっと判断が難しいシーンですよね。武田は意図を持っていないことをアピールしていると思いますけど。（イエローカードは）どういうことなんでしょうね。報復ということであれば一発レッドも考えられると思いますけど」と口にしている。

難解なジャッジには、SNS上でファンの意見が真っ二つ。「はあ？報復だろ」「報復行為だろどう見ても」「これは京都報復行為と取られても…」「報復やんな？？」「スローで見れば見るほど報復に見えるんよな〜武田くんは命拾いしたね」「よかったな武田、普通に田部井の位置確認して蹴ってるから俺はレッドカードでいいと思ったけど」「武田へのイエローわからねぇ」「厳しい気もするし、イラっとして蹴ったのを回転して誤魔化した気もする難しい判定」「なんでこれで武田にイエロー？」と賛否両論が巻き起こっている。

なお、試合は京都が5ー0と大勝し、23年ぶりとなるJ1での4連勝で首位を堅持している。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）