くるくるな毛質の猫の『ヒゲ』を見てみると……あまりにも綺麗な『形』に4万7000いいね「ずるいｗｗ」「生成AIかと思った」と話題に
キリッとした表情の、カーリーヘアの猫ちゃんをよく見てみると…？あまりにも完璧なバランスのおヒゲが可愛すぎると、反響を呼んでいます。
話題となっているこの投稿は記事執筆時点で77万回以上表示され、「シルクハットとモノクルが似合いそうね」「可愛すぎて♡♡♡」といった声があがりました。
カーリーなおヒゲ！？
Xアカウント「@sakosako」に投稿されたのは、カーリーな毛質が魅力的なサビ白ラパーマの「エカ」ちゃんの写真。真っ直ぐにピンと伸びたおヒゲの中に、左右対称にくるんと円を描くおヒゲを生やした姿が、注目を集めています。
カーリーなのは体の毛だけではなく、なんとおヒゲも同様なよう。左側は以前からカールしていたそうですが、最近は右側もカールしはじめ、ついに先日、見事なシンメトリーカールヒゲが完成したのだとか。
この芸術的なおヒゲと、エカちゃんのキリッとした表情が相まって、女の子ですがまるでダンディーな貴族のような風格を感じます。
今後の成長も楽しみです♡
1歳を過ぎ、自由奔放なおヒゲを持つエカちゃんは、見事なカーリーヘアを持つ美しい猫ちゃんへと成長しました。耳の毛まで可愛らしくカールしたエカちゃんの、今後のおヒゲの変化が楽しみで目が離せません。
エカちゃんのおヒゲの見事なカールっぷりに4.7万件もの高評価がつき、「こんなの絶対ずるいじゃんᴡᴡᴡ」「おひげのくるりんも、耳毛のぽわぽわもめちゃくちゃかわいいですね。柄も素敵です」「よく見るとお耳の毛もくるりんぱ！」「かわいいおヒゲ」「夏のおしゃれですニャ」「ラウンドレーザーみたい」といった爆笑と絶賛のコメントが多数寄せられました。
Xアカウント「@sakosako」では、最年少のエカちゃんの他に、5匹の先輩猫ちゃんたちの、クスッと笑える日常の様子をおさめた写真が多数投稿されています。
写真・動画提供：Xアカウント「@sakosako」さま
執筆：Megumi
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。