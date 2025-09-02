生後2ヶ月ラブラドールが“赤ちゃんしぐさ” まんまるなおなかに「たまりません」「ずっと見ていられる」
子犬が見せた“かわいらしい”反応がXに投稿され、表示回数35万件超え、1万「いいね！」が付く反響があった（1日午後6時時点）。
【写真別カット】「座り方もかわいい」濡れた前足を真剣に見つめるももちゃん
飼い主のmanaさん（@mana__iu）は、愛犬のラブラドール・こももちゃん（メス・0歳）について「水飲みをボウルに変えたら手を突っ込んだ。濡れた手を不思議そうに眺めてて可愛過ぎた」と3枚の写真を投稿した。
manaさんの家に来る前はボトルで水を飲んでいたというこももちゃんは、水が入ったボウルが不思議だったのが、前足を入れて神妙な顔つき。さらに、濡れた前足が気になるのか、体を丸めて真剣に見つめる愛らしい姿を見せた。
飼い主は「その日のうちに上手に飲めるようになりましたが、今でも時々手を突っ込みます」と現在の様子を話している。
写真を見たユーザーからの「ゆらゆらしてるからたしかめたのかな？ 座り方もかわいいですね」とのコメントに、manaさんは「まだお水遊びもしたことないので、不思議だったのかな？ しばらく手を見てました！」と“水”自体にまだ不慣れなことを明かした。
ほかには「お腹がまるくてたまりません」「まんまるなお腹が可愛いですね 見ていると笑顔になります」「なんでも興味津々。いっぱいイタズラしておっきくなぁれ ぽんぽこりんっぷりが可愛すぎる」とまだ幼い姿に注目したコメントも寄せられている。
