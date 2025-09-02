今年3月に解散を発表したお笑いコンビ「パンプキンポテトフライ」が1日、再結成することを発表した。所属事務所の「ホリプロコム」が公式X（旧ツイッター）や公式サイトで発表した。「2025年3月をもちまして解散いたしましたパンプキンポテトフライですが、この度、再結成いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。



【写真】解散記念の特集本まで作ったのに…解散前の2人の勇姿

再結成までの約半年間、ピン芸人として活動していた谷拓哉（33）も自身のXで「山名ともっかいやることなりました 何か離れて気づいたみたいな昔からあるきしょいやつあるじゃないですか、それです」と“元サヤ”について説明。「いろんな人に迷惑かけました、すみません あと名誉のために言っときますけど九条がやばくてやっぱできないとかじゃないですよ 高校の友達とぬるぬるやるかって感じです おはずかしい」とコメントし、ユニットとして活動していた元「コウテイ」の九条ジョーについてフォローした。



コンビ復活に伴い、解散発表後は芸能活動を引退していた山名大貴（34）の復帰も決定。山名のSNSも再始動し、この日「パンプキンポテトフライ再結成します！ 芸人引退から半年、のこのこ帰ってきました！やったぜ！」と伝えた。また山名は「それに伴い個人名を『山名大貴』から『カムバック』に変更致します」と報告。山名改め「カムバック」は、「谷拓哉とカムバックのコンビ、パンプキンポテトフライをまたどうか宜しくお願い致します！！！」と締めくくった。



パンプキンポテトフライは、2013年に高校の同級生同士で結成したお笑いコンビ。メンバーはツッコミの谷拓哉と、ボケのカムバック（旧・山名大貴）。2021年には「ABCお笑いグランプリ」で決勝に進出するなど、実力派として活動していた。



（よろず～ニュース編集部）