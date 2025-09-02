麒麟・川島明＆timelesz菊池風磨、1年ぶりMCタッグ 新バラエティ放送「思い返してみると何も思い出せない」
お笑いコンビ・麒麟の川島明と8人組グループ・timeleszの菊池風磨がダブルMCを務める新バラエティ『言われてみたら確かに気になる！今すぐ調べて！ウンチクん』が、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで11日午後9時から放送される。
【写真】ウンチクんも登場！出演者たち
同番組では、インターネットや本には載っていないが、言われてみたら確かに気になる疑問を謎のキャラクター「ウンチクん」がお節介にも調べ、内容を教えてくれるシン雑学バラエティ。情報あり、笑いあり、時に涙ありの怒涛の雑学22ネタをスピーディーかつ盛りだくさんで届ける。
今回はゲストとして、伊集院光、peco、錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、原嘉孝（timelesz）を迎える。さらに、スタジオにはウンチクが大好きなキャラクター「ウンチクん」も進行役として参戦。ウンチクんの声を務める“大物タレント”は後日発表される。
川島＆菊池は、前身番組『別に知らんでええねんけど…』（24年6月27日放送）で初タッグを組んで以来、1年ぶりにMCとして共演する。収録を終えて、菊池は「面白いネタもあったり、これなんだという雑学もあったり、たくさんウンチクを知ることができたけれど、思い返してみると何も思い出せない（笑）」とコメント。川島は「数がすごいのと、ジャンルがバラバラやから、（視聴者も）必ず興味があるネタはある。ただ、ちょっと怒りを覚えるウンチクもありましたね（笑）」と収録での波乱を匂わせた。
さらに、進行を務めた「ウンチクん」については、川島が「情緒が不安定だった。進行をやってくれるんですけれど、俺らが慰めないといけないこともあって」と言葉を選びながら、その風変わりな性格を表現。謎のキャラクターの立ち回りにも期待が高まる。
