Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íøµ­Ç°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áËÌÄ«Á¯¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬Ãæ¹ñ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞµ¡´Ø»æ¡ÖÏ«Æ¯¿·Ê¹¡×¤Ï¤µ¤­¤Û¤É¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤Î¾è¤Ã¤¿ÀìÍÑÎó¼Ö¤¬¤­¤ç¤¦ÌÀ¤±Êý¤Ë¹ñ¶­¤òÄÌ²á¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

»æÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½ÐÈ¯¤òÊó¤¸¤¿ºÝ¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÃÌ¾Ð¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢Îó¼Ö¤òÇØ¤ËÎ©¤Ä¶âÁí½ñµ­¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¶âÁí½ñµ­¤ÎË¬Ãæ¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤­¤ç¤¦ËÌµþ¤ËÃå¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¶âÁí½ñµ­¤Ï¤¢¤¹¹Ô¤ï¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµ­Ç°¤¹¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£