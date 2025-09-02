¡ÚÂ®Êó¡Û¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÎÀìÍÑÎó¼Ö¤¬Ãæ¹ñÆþ¤ê¡¡Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞµ¡´Ø»æÅÁ¤¨¤ë
Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡ÍøµÇ°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áËÌÄ«Á¯¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞµ¡´Ø»æ¡ÖÏ«Æ¯¿·Ê¹¡×¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Î¾è¤Ã¤¿ÀìÍÑÎó¼Ö¤¬¤¤ç¤¦ÌÀ¤±Êý¤Ë¹ñ¶¤òÄÌ²á¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»æÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½ÐÈ¯¤òÊó¤¸¤¿ºÝ¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÃÌ¾Ð¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢Îó¼Ö¤òÇØ¤ËÎ©¤Ä¶âÁí½ñµ¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÁí½ñµ¤ÎË¬Ãæ¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤¤ç¤¦ËÌµþ¤ËÃå¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶âÁí½ñµ¤Ï¤¢¤¹¹Ô¤ï¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
