じつは、「睡眠時こそ、生のデフォルト」状態…”オレキシンの役わり”から見えてきた「覚醒」の、深すぎる「生理的意味」

いまだに科学が解明できていない疑問、人はなぜ眠らなければならないのか？

脳は睡眠時に洗浄されてアルツハイマー病を防いでいるという新研究、世界で初めて日本が発売した画期的な不眠症治療薬、寝不足でたまる「睡眠負債」とは何か、どう返せばいいのか……。

「睡眠」に関して、その神経科学的なメカニズムや役割などについて解説した『睡眠の科学 改訂新版』。その著者・櫻井武氏が、脳科学と睡眠の興味深いトピックをご紹介します。

脳の覚醒／睡眠システムを、覚醒状態の維持という形でサポートする神経ペプチド「オレキシン」。今回は、その覚醒維持のしくみを考察しつつ、生物にとっての「覚醒」の意義を考えていきます。

＊本記事は、『 睡眠の科学 改訂新版 』（ブルーバックス）のうち「睡眠に関する疑問や睡眠研究の今」で取り上げられた疑問から、再構成・再編集してお送りいたします。

この記事の執筆者櫻井 武（さくらい・たけし）筑波大学大学院医学研究科修了。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構副機構長。医師、医学博士。日本睡眠学会理事。1998年、覚醒を制御する神経ペプチド「オレキシン」を発見。睡眠・覚醒機構や摂食行動の制御機構、情動の制御機構の解明をめざして研究を行っている。詳しいプロフィールは、こちら

「覚醒」と「睡眠」のほんとうの関係

これまでの記事*でみてきたように、視索前野の睡眠中枢（GABA作動性ニューロン）と、脳幹の覚醒システム（モノアミン／コリン作動性ニューロン）は、相互に拮抗しあうシーソーのような関係にある。

そこで、健康なヒトでは、オレキシン系が適切なときに覚醒システムに助け舟を出し、シーソーの覚醒側を下に押し下げることにより、覚醒相を安定化することが可能になっているのだ。つまり、通常は睡眠システムのほうにアドバンテージをもたせておき、覚醒が必要な場合にのみ、オレキシンが覚醒システムを強力にあと押ししていると考えてもよい。

たとえるなら、重い「睡眠システム」と軽い「覚醒システム」がシーソーの上に乗っていると想像していただきたい。通常は、睡眠システムのほうに傾いているのだが、覚醒が必要なときには、まず大脳辺縁系などからの信号により覚醒のスイッチが入り、その後、オレキシンが覚醒システムを強力に手助けして、シーソーを覚醒側に傾けた状態で固定するのである。巨人の手がシーソーを下に押していると想像してもいいだろう。

そして手を離せば、シーソーはまた睡眠側にスムーズに傾くのだ。このシステムであれば、覚醒相、睡眠相ともに安定性を確保することが可能になる、ということになる（図「オレキシンは覚醒相、睡眠相を安定させる」）。

ナルコレプシーでも「ずっと眠り続ける」ことがないわけ

それでは、なぜナルコレプシーのようにオレキシンがなくなってしまっても、覚醒ができなくなったり、ずっと眠りつづけたりすることがないのか、という疑問が生じるだろう。

神経系にはつねに可塑性という性質があり、1つの入力を失うとそれを補うような変化が生じる。そのためナルコレプシーでは、オレキシンの助けがなくても覚醒できるように、モノアミン作動性ニューロンに慢性的な変化が生じている。慢性のオレキシン欠損状態では、モノアミン作動性ニューロンは可塑性により、オレキシンがなくても十分な神経活動ができるような変化が起きているのである。

実際にナルコレプシーマウスでも、青斑核のノルアドレナリン作動性ニューロンは、覚醒時の発火頻度は正常か、むしろ正常のマウスよりも増えていることがわかっている。このことは、オレキシンがない状態に適応するために、オレキシン作動性ニューロンの下流のニューロンが変化を起こしていることを示している。

しかし、その状態では、覚醒／睡眠の切り替えが微妙なバランスで行われることになり、睡眠相・覚醒相ともひどく不安定になってナルコレプシーの病態が現れてしまうのである。

オレキシンという安定化システムが欠けると、「覚醒」「睡眠」の状態を安定して維持することができなくなってしまう、ということである。

オレキシンは覚醒を”維持”する

このように、オレキシンという物質が存在し、覚醒制御システムを適切なタイミングで刺激することにより覚醒状態が発動され、必要なだけ維持される。だから、オレキシン作動性ニューロンが欠失したナルコレプシーでは、覚醒の必要なときに覚醒が維持できなくなってしまうのだ。

こうしたオレキシンによる覚醒維持のメカニズムをさらに見ていくことで、そもそも「覚醒」とはどういうものなのか、その本質的な意味までが明らかになってきた。オレキシンは「覚醒の必要なとき」に覚醒システムを手助けすると述べたが、では「覚醒の必要なとき」とはどのようなときなのだろうか。

我々ヒトも含めた整体にとっての覚醒とはなにか。まずは、その意義に立ち返って考えてみたいと思う。

なぜ起きてるの？…覚醒の意義

あなたは「なぜ起きて（覚醒して）いるのですか？」と聞かれたら、なんと答えるだろうか。

「仕事をするため」と答えるかもしれない。あるいは、スポーツをするためかもしれないし、テレビを見るためかもしれない。共通しているのは、何かに「注意」を向ける必要があるときだ。

注意に覚醒は不可欠である。英語には、「現実をよく見ろ！」と人に注意を促すときに使う“Wake up and smell the coffee ! ” というイディオムがある。このように覚醒（wake up）と注意には、切っても切れない関係がある。実際に、覚醒／睡眠を切り替える脳システムについて解説*したように、覚醒をつかさどる物質、モノアミンやアセチルコリンは、注意にも非常に深く関わっている。

＊このページからご覧になった方…前ページの、覚醒／睡眠を切り替える脳システムと、それを助ける神経ペプチド「オレキシン」の働きについて読むと、一層わかりやすくなります。１ページ目はこちら。

そして当然ながら、「注意」は何かの「行動」を起こすためのものでもある。それがどのようなものであっても、行動するにはやはり覚醒は不可欠である。つまりヒトを含む動物は、何かに注意を向けるために、そしてなんらかの行動（アクション）を起こすために、覚醒しているのだ。

目的を考えれば、自ずと見えてくる…「行動」と「注意」の密接な関係

動物はなぜ行動を起こすのか。

まず、食物を得なくては生きていけない。

覚醒し、行動して食物という「報酬」を得る必要があるのだ。野生動物なら食物を得るのには相応の危険をともなうために、高い覚醒レベルが必要である。人が仕事をするのも「食べていくため」、という言い方もできるだろう。

そして、これも大切なことだが、動物は「危険」から身を守らなくてはならない。

野生動物はつねに捕食者に襲われる危険がある。それを避けるためには、やはり注意と行動が必要であり、覚醒レベルを上げる必要があるのだ。危険に対する恐怖や不安などの「情動」は、覚醒を維持するうえで重要なファクターとなる（筆者の『睡眠の科学』で詳しく述べているので、情動との関係についてもご一読いただきたい）。感情が高ぶるような場面や、動機にもとづいた行動を起こす場面では、とくに高い覚醒レベルが必要とされる。

このように覚醒は、食物などの報酬を探索する行動や、恐怖や不安などの情動に深く関係している。つまり「食っていくため」、そして「食われないため」に、覚醒が必要なのだ。

睡眠と覚醒の関係から考える概日リズム

逆に満腹で、しかも安全な状態であれば、脳や身体を休めるために睡眠をとるチャンスである。

睡眠は、安全と適切な温度が確保された環境で行われる。睡眠をとるために適した時間は動物の生活環境によって異なるため、概日リズムによっても制御されている。つまり、昼行性の動物では昼間に摂食行動を行い、夜間に休息期が多くなり、夜行性の動物では逆に夜間に主に摂食行動を行い、昼間に睡眠が多くなる。

こうした睡眠と覚醒の関係をみていると、極論すれば、動物やヒトにとっては「睡眠をとっている」状態こそがデフォルトであり、特別に必要なとき（つまり注意や行動が必要なとき）に、「無理をして」起きているのだという考え方もなりたつ。

睡眠と覚醒は、外界の環境（危険の有無や、食物などの報酬が得られるかどうか）や動物の内部環境および概日リズムに応じて、適切にコントロールされなければならないのである。

オレキシンの機能から見えてくる、覚醒の生理的な意味

オレキシンの機能は多岐にわたるが、もっとも中心的な機能は覚醒を促し維持することである。

そして、実は交感神経を活性化して、ストレスホルモンの分泌も促す。モチベーションを高めて、全身の機能を向上させる。意識を清明にし、注意力を引き出す。

こうした機能は動物が、どんな行動をするべきかを選択する過程（ディシジョンメイキング）に深く関係している。あるいは、行動や身体機能をサバイバルに向けて変換していく機能だともいえる。

覚醒とは、このように脳だけでなく全身の機能に関わるものであり、オレキシンはこうした覚醒と深く関わる物質である。そこでオレキシンの機能を注意深く調べていくと、覚醒ということの生理的な意味がはっきりしてくる。

＊

このように覚醒と深く関わっていたことがわかったオレキシンですが、そもそも当初は、摂食に関わる生理活性物質（神経ペプチド）として発見されました。オレキシンの働きを考えると、覚醒／睡眠と、摂食行動には、なにか深い関わりがありそうです。

続いては、覚醒／睡眠と、摂食行動という観点から、オレキシンを見ていきたいと思います。

