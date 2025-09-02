X（旧Twitter）で話題になっているのは、大好きな女の子が別のベッドで寝ていることに気づいた柴犬さんとゴールデンレトリバーさんの行動。あまりにも微笑ましいその光景は記事執筆時点で84.9万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：1歳の女の子が別のベッドで寝ようとした結果→2匹の犬が…悶絶級の『尊すぎる光景』】

赤ちゃんが別のベッドで寝ていることに気づいた2匹の犬

Xアカウント『@uni_okara0725』に投稿されたのは、豆柴「うに」くんとゴールデンレトリバー「おから」ちゃん、1歳の「ほの」ちゃんのお姿。

この日、ご家族みんなで旅行に出かけられていたといいます。

観光やご当地グルメを楽しんだ後は、ドッグラン付きの素敵なお部屋にお泊り。夕飯を食べて、お風呂に入ったら…就寝の時間がやってきたようです。

悶絶級の『尊すぎる光景』に2万いいね

お部屋には、大きなベッドが2つ。一足先にベッドに入っていたというおからちゃん、うにくんのお姿を見て、ほのちゃんとパパは、もうひとつのベッドを選択。

しかし…それに気づいたおからちゃんは『なんでこっちこないの…？』と、ほのちゃんとパパさんがいるベッドへ移動したのだそう。

どんなに狭くても、何度移動しても…どうしてもほのちゃんとパパと一緒に寝たいと、移動を続けたというおからちゃんとうにちゃん。

結局、ひとつのベッドでギュッとくっついて眠ったという仲良しトリオ。あまりにも尊いその光景は、多くの人々を悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「尊い～！」「天使だ、天使がいる…」「やばい、可愛すぎる」「幸せな光景ですね」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

仲良しトリオの日常が大人気

2019年1月7日生まれのうにくん、2021年5月25日生まれのおからちゃんはとっても仲の良い兄妹。末っ子で1歳のほのちゃんも、うにくんとおからちゃんのことが大好きなのだといいます。

いつでもどこでも一緒に仲良く過ごす3きょうだいの日常はあまりにも尊いもので、YouTubeチャンネル『豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA』は、チャンネル登録者数32万人超えと大人気。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすほのちゃん、うにくん、おからちゃんの日常は、日々多くの人々に笑顔や癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@uni_okara0725」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。