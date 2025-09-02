赤ちゃんとわんこのコントみたいなやり取りが面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で90万3000回再生を突破し、「綺麗な4度見www」「どっちもなんて可愛いの」「癒やされます」といったコメントが寄せられることとなりました。

赤ちゃんと目が合った犬

TikTokアカウント「latte0716」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬トイプードル『ラテ』ちゃんのある一幕です。この日、ラテちゃんの家には赤ちゃんがいました。ラテちゃんはまだ赤ちゃんとの接し方に慣れておらず、落ち着かない様子だったといいます。

一方、赤ちゃんは布団に転がってラテちゃんを見つめていました。カメラ目線だったラテちゃんがふと振り返ると、こちらを見ていた赤ちゃんと目が合ってしまったといいます。突然の出来事に驚いたのか、ラテちゃんは赤ちゃんを二度見！一旦別の方向を見たかと思うと、思い切りよく赤ちゃんを振り返ったのでした。

衝撃の四度見が可愛すぎる♡

しかし、ラテちゃんの困惑は二度見くらいでは収まらなかったようです。そのあと、立て続けに三度見、そして四度見…！「なにこの子」といった様子で何度も赤ちゃんを振り返る姿に、投稿主さんも思わず爆笑してしまったとか。

あまりに挙動不審なラテちゃんを見て、赤ちゃんもたまらずニッコニコ！そんな赤ちゃんを見たラテちゃんは、口パクでなにかをつぶやいていたとか…。笑いと幸せいっぱいのワンシーンに、見ている方まで癒されてしまいますね。

この投稿には、「赤ちゃんの方が余裕があるw」「赤ちゃんと犬の組み合わせってずるいよな」「永遠にこの動画から進めないw」など、多くのコメントが寄せられています。思わず何度も見たくなる、衝撃的な四度見でした！

クセが強すぎる一芸

四度見する姿が話題となったラテちゃんですが、別の日の投稿では、「オスワリ」「オテ」をする姿も紹介されています。投稿主さんが「オスワリ」とコマンドを出すと、すごいスピードでバックするラテちゃん…。

次いで「オテ」のコマンドを出すと、二本足で立って投稿主さんの元へ。ちょっぴりガニ股な姿勢が面白く、その勢いのよさに思わず笑ってしまいます…！最後に意気揚々と高速回転をするラテちゃん、いつでも元気いっぱいな姿に、ご家族も元気をもらっていることでしょう♪

TikTokアカウント「latte0716」には、他にもラテちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

