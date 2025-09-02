2022年に司法試験に合格し、司法修習生として地方の地裁で実務研修をしていた現在弁護士の男性。その際「手書き」を強要されて首から右腕にかけての痛み、さらに精神的苦痛を受けたとして、およそ140万円の損害賠償を求めて国を提訴した。

「大量の手書きを指示されて精神的苦痛を受けた。手書きに合理性はなく、職業選択の自由を保障する憲法に違反している可能性がある。最高裁まで戦いました」（弁護士の男性）

男性によれば、弁護士業務のほとんどがパソコンで行われている現状を踏まえ、手書きの強要は合理性がないと主張。1審、2審とも「過度の負担を課すものとまでは言えない」として控訴を棄却（2024年10月）。さらに男性は上告したが、8月13日付で最高裁は棄却。男性の請求を退けた高裁の判決が確定した。

ABEMA的ニュースショーでは本人に直接話を聞くことができた。すると男性は、「最高裁は負けると思ってやった。問題提起したかった」と告白。男性によると修習生時代、刑事事件に関する文書を原稿用紙にして12枚、数時間かけて手書きで作らされたことで首から腕にかけて痺れが発生。男性は「なぜパソコンを使わせてくれないのか。これは司法試験でも同様で、とにかく手書きを強要されます」と明かした。

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所の中川みち子弁護士は「（司法試験は）A4の原稿用紙4枚くらいを90分〜2時間で埋める。答案練習会を週に何回か受けるので、常に書いている。いかに楽に書けるペンを探すかとか。ペンだこがすごくできる」と、自身の体験を語った。

裁判を起こした弁護士は「司法試験は答案に書くべき文章量が多く、とにかく時間との戦い。ただし字が汚すぎて読めないと採点してもらえないので『読める字を素早く書く』ことが求められる」と説明。手書きのうえ、読みやすい字であることも司法試験では評価の対象となるという。

事実、法務省のホームページでは2024年に行われた司法試験に対して「乱雑又は極めて小さい文字や略字を用いていて判読が困難なもの、第三者が読むことに対する意識が十分ではない答案も一定数見られた。これらは、解答者の法律家としての素養を疑わせ得るものであり、強く改善を求めたい」と総評している。

男性は「そんな能力は実務家になったら無意味なので、精神的な徒労感があった」と語る。男性によれば判決文は現在でこそパソコンが導入されているものの、元々は手書き。きれいな字で読みやすく手書きで作成するという名残があるのでは、と推測する。

さらに男性は「憲法で定められた“職業選択の自由”を害しているのではないか」と指摘したうえで、「職業選択の自由とは、誰しもなりたい職業に就くことができるというのが基本理念。もちろん、それぞれ採用については試験などの自由を阻む壁は存在します。しかし、その壁を最低限に抑えるというのが職業選択の自由の理念のはずです。一般企業はその採用方法については自由ですが、司法試験は法務省、つまり国の所管です。国が合理性のない手書きを強要するのはまさに憲法違反ではないでしょうか」と訴えた。

時間制限が厳しく、どうしても悪筆になりがちな司法試験をPC受験に切り替えれば、受験生だけでなく採点者の労力も軽減するはず。その問題提起のため、棄却されるとわかったうえで裁判を起こしたそうで、男性は「来年から司法試験のPC受験が開始されるので、訴えた意義はあったと思う」と語った。

中川氏は「来年度から、司法試験に関してはPC受験になっていく。これは受験生のためということもあるけれど、採点する方のため。採点する方も解読が難しい字を見る負担を減らすということもあるのでは」とコメント。

また「いまの時代にどうなの」と思うことが他にないかと問われると、中川氏は「最近はWEBでの裁判が増えたので、減ってはいるけれど、まだまだFAXで書面を出すとか。相手方の代理人とFAXでやり取りをすることはいまだにある」と明かした。

（『ABEMA的ニュースショー』より）