¡Ö¸áÁ°Ãæ¤¬µ¤¤Å¤±¤Ð¥á¡¼¥ëÊÖ¿®¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö·ë¶É¡¢º£Æü¤ä¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿»Å»ö¤Ë¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡ÊÖ¿®¤·¤Æ¤âÊÖ¿®¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·ÌÜ¤òÎ¥¤¹¤È¤Þ¤¿¥á¡¼¥ë¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼¤¬¡¢Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡Ù¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ë»þ´Ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤òÁÈ¤à
¡¡Æü¡¹¤Î¥á¡¼¥ëÈè¤ì¤ò¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤Î¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤òÁÈ¤à¤È¤¤¤¦Àï½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¼õ¿®È¢¤«¤é¼«Ê¬¤ò¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡½¡½¼«Ê¬¤òÊÄ¤á½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê
¡Ö¥á¡¼¥ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤òÁÈ¤à¤È¤Ï¡¢1Æü¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡×¥á¡¼¥ë¤ò½èÍý¤¹¤ë¤«¤ò¡¢»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤Ç¤Ä¤¤¼õ¿®È¢¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×¡ÖÄÌÃÎ¤¬¤¤¿¤é¤¹¤°³ÎÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë»þ´Ö¤òÀè¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èè¤ì¤¿¤È¤¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¡Ö3¤Ä¤Î¼ÁÌä¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥á¡¼¥ëÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö3¤Ä¤Î¼ÁÌä¡×¤ò¼«Ê¬¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢1²ó¤á¤Î¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤Ï¡©
£2²ó¤á¤Î¥á¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â²¿»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤«¡©
¡¡¤³¤Î3¤Ä¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¥á¡¼¥ë¤Îµï¾ì½ê¡×¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤òÁÈ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æµ¤¤Å¤±¤Ð»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¡¼¥ë¤Ï¥Ä¡¼¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤
¡¡¥á¡¼¥ë¤ÏÂçÀÚ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¤·¤Æ¡Ö»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤·¡Ö1Æü¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¥á¡¼¥ë¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥á¡¼¥ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤à¡×¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¥á¡¼¥ëÈè¤ì¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼Ãø¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë