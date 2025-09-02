パラ陸上競技の社会人アスリートです。

目指すはパラリンピック、長崎から世界に挑みます。

十八親和銀行の本店に勤務する、臼木大悟さん。

社会人となって3年目、銀行の事務やシステム全般を担う事務IT部に所属しています。

（十八親和銀行 臼木 大悟さん）

「お客様からの口座振替依頼書を、ここで処理作業をしている」

誰とでもすぐに打ち解けることができる明るい性格の21歳。

そんな臼木さんのもう一つの顔が…。

パラ陸上競技の短距離種目の選手です。

現在は、十八親和銀行の陸上部に所属。日本パラ陸上競技連盟が認定する軽度の知的障害のクラスで、100メートル・200メートル・400メートル、そしてリレーの2種目、あわせて5つの日本記録を保持しています。

臼木選手のストロングポイントは…

（十八親和銀行 臼木 大悟さん）

「よく言われるのは、ストライドが広い。ストライドが広いので、ダイナミックに見えるとよく言われる」

身長184センチと恵まれた体格を生かし、レース後半にかけて伸びのある走りで加速。

社会人になってから2年あまり、臼木選手を指導しているパーソナルコーチの木戸 祐一郎さんも、そのダイナミックな走りを高く評価しています。

（木戸 祐一郎コーチ）

「走るという競技は、ストライドとピッチの掛け算ですけど、ピッチも最後まで落とさず走れるようになってきて、タイムの短縮につながっているのかなと思う」

臼木選手は小学4年生の時に友だちに誘われ、陸上の世界へ。

昔から足が速く、走ることが楽しかったと言います。

（十八親和銀行 臼木 大悟さん）

「鬼ごっこを小学校のころよくやっていた。(足が速いから)最初から鬼に決められてて、そういうふうににされてましたね」

中学2年生で「ジュニアオリンピック」の県代表として、全国の舞台へ。

高校2年生の県高総体では、100メートルで3位。200メートルで2位という活躍を見せました。

そして高校3年生からは、新たな種目に取り組み始めました。

（十八親和銀行 臼木 大悟さん）

「自分短距離なので、(世界大会には)400メートルしかなくて、400メートルに挑戦してみようと」

臼木選手が出場するパラ競技の世界大会の種目に、100メートルと200メートルはありません。

世界の舞台に立つための挑戦です。

今年5月に出場したのは、パラ競技種目も実施され、世界選手権の出場権もかかる静岡国際陸上。

臼木選手は、男子パラ400メートル決勝でレース終盤に持ち味を発揮します。

大きなストライドと粘りの走りでぐんぐんと加速し2位でフィニッシュ。

しかも49秒18のタイムは、軽度の知的障害クラスでの日本新記録を樹立。

来月行われる「ニューデリー世界パラ陸上」の出場権を獲得しました。

（十八親和銀行 臼木 大悟さん）

「2位という結果で終わってしまったが、なんとか日本記録を出せたという感じ。まず(世界大会で)48秒台を出して、世界のトップに近づけるように、決勝に残っていけるように頑張る」

そんな臼木選手が大きな目標として掲げる世界の舞台が、3年後の「ロサンゼルスパラリンピック」です。

（十八親和銀行 臼木 大悟さん）

「ロスパラリンピックに出場したいので、まずは “世界パラ” に何回か出て、世界のトップにくらいついていけるように頑張りたい。そうすると、ロスパラはたぶん見えてくると思う」

パラ陸上競技界、期待の社会人アスリート臼木大悟選手。

長崎から世界に挑みます。

臼木選手が出場する「ニューデリー2025 世界パラ陸上選手権大会」は、9月27日に開幕します。

臼木選手が挑む400メートルの予選は、29日に行われる予定です。