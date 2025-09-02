2025年8月期の新車販売台数（速報値）

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は、2025年8月期の新車販売台数（速報値）を発表した。

日本自動車販売協会連合会がまとめた登録車の2025年8月期の新車販売台数は前年同月比10.6％減の18万6594台と2カ月連続でのマイナス。また、全国軽自動車協会連合会がまとめた2025年8月期の軽自動車の新車販売台数は、同4.3％減の11万4627台と2カ月連続でのマイナスとなる。



結果として、トータルでの2025年8月期の新車販売台数は同8.3％減の30万1221台と2カ月連続で前年実績を下回った。

登録車の2025年8月期のブランド別新車販売台数

前年実績を上回ったのは、新車効果や受注残の解消を果たしたスズキ（前年同月比17.3％増の9495台）、マツダ（同3.4％増の7537台）、三菱自動車（同7.7％増の3881台）という3ブランドのみ。

対して、トヨタ自動車（同13.1％減の8万8079台）とレクサス（同4.9％減の6182台）、ホンダ（同18.0％減の2万1040台）、日産自動車（同25.1％減の1万4591台）、スバル（同0.1％減の6683台）は前年実績割れが続き、さらにダイハツは昨年からの生産・出荷の本格再開が頭打ちとなったようで同19.4％減の1593台とマイナスに転じた。

一方で貨物車のブランドは、いすゞ自動車（同6.4％増の5888台）とUDトラックス（同0.9％増の871台）が前年実績超えを果たしたものの、日野自動車（同30.3％減の2278台）と三菱ふそう（同2.1％減の2474台）はマイナスが続いた。

軽自動車の2025年8月期のブランド別新車販売台数

前年同月比で2.6％減のマイナスとなったものの3万9653台を販売したスズキが、20カ月連続でのシェアトップに就く。最大のライバルのダイハツは同1.6％減の3万4295台とマイナスに転じたが、スズキとの差は前月の5713台から5358台とやや縮小した。

また、ホンダは同0.1％減の2万182台、日産自動車は同17.9％減の1万761台と前年実績割れが続き、三菱自動車も同22.6％減の4214台とマイナスに変じる。

一方、OEM供給を受けるブランドではトヨタ自動車が同18.4％増の1997台とプラスを継続し、またスバルは同4.9％増の1109台とプラスを回復。対してマツダは、同10.8％減の2391台と前年実績割れが続いた。

業界団体の関係者は？

2025年8月期の新車販売に関して業界団体の関係者は、「新車販売については、2025年の上半期はプラスを継続していたものの、7月期は前年同月比で3.6％減とマイナスに転じ、新車の投入が少なかった8月期はさらに悪化して同8.3％減と、下り坂に入ってしまった。

景気動向調査では消費などで弱さが見られると指摘しており、その状況が新車販売市場でも浮き彫りになったようである」と解説する。



今後については、「ユーザーの新車の購入意欲は底堅く推移しており、また秋にかけて販売台数を伸ばしそうな新型車が多くリリースされることから、プラスを回復する可能性は十分にある。

ただし、今後も物価の上昇が続くことが予想され、加えて気づきにくい税負担、いわゆるステルス増税が相次いで実施されることから、新車販売市場は予断を許さない状況が続く。トランプ関税の影響がコスト上昇や設備投資の下押しなどとなって各企業で出始めていることも、新車販売にとって不安要素」と指摘した。