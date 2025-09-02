株式会社oricon ME（東京都港区）は、このほど「住宅ローン」についての満⾜度調査を実施し、『オリコン顧客満⾜度』公式サイト内にてその結果を発表しました。その結果、「2025年 満足度の高い『住宅ローン』ランキング」は「イオン銀行」が初の総合1位を獲得しました。



調査は、過去5年以内に住宅ローンの新規借り入れ、もしくは、借り換えを行った人で、融資（借入）を現在受けている全国の20〜69歳の男女1万2580人を対象として、2023年3月、2024年3月〜4月、2025年4月〜5月にインターネットで実施されました。



調査対象企業は住宅ローンの新規借り入れ、もしくは、借り換えを希望する個人に対して、自社商品を提供する銀行またはモーゲージバンク120社。なお、信用金庫、信用組合、労働金庫、JAバンク、特定の企業で住宅を建てた個人のみが契約できるモーゲージバンクは対象外としています。



2024年の住宅ローン金利引き上げなどの影響から、総合ランキングをはじめ、“金利優遇サービスのわかりやすさ”などを評価した「金利」の評価項目において全体的に得点が下降傾向となるなか、「2025年 満足度の高い『住宅ローン』ランキング」で1位となったのは「イオン銀行」（71.3点）でした。



同銀行は「付帯サービス」（70.8点）では7年連続、「審査・契約手続き」（74.0点）では6年連続で1位を獲得しており、利用者からは「平日の遅い時間や土日でも営業しており、仕事終わりでも相談できた」「借入中、イオンでの買い物が5％オフになる」など、利便性や自社・グループ会社・提携会社の優遇サービスの質が高く評価されました。



続く総合2位には「ソニー銀行」（71.0点）がランクイン。評価項目別ランキングでは、利用者が最も重視する傾向が高い「商品内容の充実さ」（73.4点）をはじめ、「団体信用生命保険の充実さ」（73.7点）、「サイトのわかりやすさ」（69.1点）の3項目で1位に。同銀行の利用者からは、「借り換えしたところ、金利が下がった。団信が追加費用無しで加入できる」「病気のときの保証が充実している。とくにガン保証の充実」などの声が寄せられています。



以下、3位「SBI新生銀行（旧：新生銀行）」（70.8点）、4位「楽天銀行」（70.5点）、5位「auじぶん銀行」（70.2点）が続きました。



また、ネット銀行やメガバンクが上位に入るなか、地方銀行では大阪市の「池田泉州銀行」（69.4点）が前回総合20位から9位、札幌市の「北海道銀行」（69.0点）が10位にランクインしています。



そのほか、部門別ランキングでは、総合11位の「関西みらい銀行」（68.9点）が、男女別「女性」部門で4年連続の1位を獲得。総合25位の「日本住宅ローン」（67.5点）は、業態別「モーゲージバンク」部門で3年連続1位、商品別「フラット35」部門で2年連続の1位となりました。



「新規」「借り換え」「変動金利」「フラット35」の目的別ランキングでは、「PayPay銀行」が「新規借入」部門（71.3点）で初の1位を獲得し、「変動金利」部門（71.0点）でも「イオン銀行」に次ぐ2位となるなど、高い評価を得ました。



また、地域別ランキングを見ると、北海道では「北海道銀行」（69.0点）が10年連続の1位を獲得。東北では「青森みちのく銀行（旧：青森銀行、旧：みちのく銀行）」（69.3点）、関東では「イオン銀行」（72.1点）、甲信越・北陸は「北陸銀行」（66.9点）東海は「三菱ＵＦＪ銀行」（68.7点）、近畿では「auじぶん銀行」（72.1点）、中国・四国は「山陰合同銀行」（67.8点）、九州・沖縄は「住信SBIネット銀行」（73.1点）がそれぞれ1位となりました。



