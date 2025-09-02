向井理、圧巻のスーツ姿 隠れ家バーで大人の余裕 美しい所作にスタッフから感嘆の声
俳優の向井理（43）がイメージキャラクターを務めるスーツブランド『D’URBAN（ダーバン）』の55周年記念新TVCM「スーツが似合う人」篇が、9月2日より公式サイトで公開される。テレビ放映は10月20日から全国でスタートする。
【写真】スタイル抜群！向井理『D’URBAN（ダーバン）』
今作の舞台は隠れ家的なバー。ニュージーランド・メリノウールを使用した新コレクションを纏った向井が、ひとりお酒を嗜む姿を披露した。元バーテンダーでもある向井は撮影中もお酒のボトルに興味津々で、現場スタッフを引き込む自然体の佇まいを見せたという。
「スーツの似合う人」に提供したいカクテルとして向井が挙げたのは、「カクテルの女王」とも呼ばれるマンハッタン。かつて訪れたニューヨークを「憧れの街」と語り、スーツ姿の人々が行き交う景色を今も鮮明に覚えていると明かした。また、海外渡航時の必需品については、疲労回復効果があるという家庭で手作りする食べ物を必ず携帯していることも披露した。
ブランドコピー「見える世界が変わってきた。」にちなみ、価値観を変えてくれた友人との旅のエピソードも語った向井。撮影ではコースターの歪みを自然に整える姿や、ふとした所作にも美しさが漂い、スタッフから感嘆の声があがった。
ホテルのバーでのクールな表情から、部屋で夕暮れを眺める柔らかな横顔まで、映画のワンシーンのように切り取られた映像は必見。『D’URBAN』の世界観を体現した向井の姿が、多くの視聴者を惹きつけそうだ。
