米サンフランシスコ在住で一時帰国中のタレント野沢直子（62）が2日までに更新された、お笑いコンビ鬼越トマホークのYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。大物女性お笑いタレントに対する思いをぶっちゃける一幕があった。

冒頭のトークで、鬼越の良ちゃんが「我々、今山田邦子さんに可愛がってもらってて」とお笑いタレント山田邦子（65）の名を出しつつ切り出すと、野沢は「知ってる」と返答。さらに「ちょっとそれが嫌なんだよね」と率直な感情を話し始めた。

良ちゃんが「邦子さん、お嫌いですか？」と突っ込んで聞くと、野沢は「“お嫌い”とかそういうこと…こういうとこでそういうことはっきり言えないじゃん。ただ、別にそんな仲良くはない。わっはっはっは」と笑い飛ばしつつ答えた。

良ちゃんが「でも本当に同世代のライバルみたいな感じですよね」と確認すると、野沢は「いやいやいや、向こうの方が年は上だし、あちらのほうが先にお出になってるので。なんか“そんな感じ”を私がいないとこでちょいちょい出してる。ちょっと、ぶっちゃけイラっとはしてたんだよね。あっはははは！」と再び豪快に大笑いしつつ、本音を吐露した。

そう思った具体的な例として「なんかパッと（番組を）見たらさ、邦子さんがさ“野沢なんか”とか言ってて。“『なんか』ってなんだよ”って思って…。テレビの向こうでちょっと怒ってたの」と説明した。

鬼越の金ちゃんが「関わり合いはそんななかったっていうことですね？」と聞くと、野沢は「うん。そんなない」。金ちゃんが「そのくせに“野沢なんか”って言ってたっていうことですね」と確認すると、野沢は「“野沢なんか”って言ってたからさ…」とうなずいた。金ちゃんが「（山田に）言っときますわ」と言うと、野沢は「言わないで。これは言わないでここだけの話にしとけばいいじゃん」と話していた。