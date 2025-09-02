年を重ねていくと、心身にさまざまな変化が生じます。老後を元気に過ごしていくためには、どうしたらよいのでしょうか？今回は、長年高齢者医療に携わる精神科医・和田秀樹先生が、変わっていく自分の体に対する考え方や対処法をまとめた『80歳で体はこう変わるからやっておきたいこと』から、一部を抜粋してお届けします。

【書影】高齢医学の専門医が教える、老化を楽しむ方法。和田秀樹『80歳で体はこう変わるからやっておきたいこと』

* * * * * * *

頭がいい人ほど長生きする

80歳以上になると、脳は使っていても衰えてきます。90歳だったら、テストをしたら６割の人が認知症という結果になるとされています。

でも、これには誤解があります。テストの上では認知症でも、話をしてみるとかなり深い話をする人はたくさんいるのです。

脳が衰えている、認知症だとされるのは、あくまでも「テストの上」でのことだと認識してください。実際の生活の上では、なんら問題のない人がほとんどなのです。

「年をとると頭が悪くなる」と思う人がいますが、これは間違いです。確かに短期的な記憶障害は年をとるほど増えます。80歳の人は、90％記憶障害が出ることがわかっています。でも、それとバカになることとはまったくの別問題です。

動作性ＩＱと言語性ＩＱ

73歳から83歳までのかたにおこなった知能検査の結果では、動作性ＩＱというパズルを解く能力は、年をとるにつれ低くなることがわかりました。でも、言語性ＩＱは、年をとるにつれ上がるという結果が出ているのです。そもそも、人間は知的レベルの高い人のほうが長生きするからなのですが、それを踏まえてみても、言語性ＩＱは、73歳と83歳ではほぼ違いがありません。

言語性ＩＱとは、言葉を理解する能力や、耳からの情報を理解する能力のことをいい、その人が持っている教養や知識のレベルを表したものです。つまり、頭がいいとか悪いとかは、この言語性ＩＱが決めるのです。

具体的な数値でいうと、73歳のかたの言語性ＩＱは約１０４。それが83歳のかたになると約１０８となります。この数値は、言語性ＩＱは高齢者になっても維持されることを示しているのです。

脳が老化してくると、たとえば『文藝春秋』などの難しい本も読めるのですが、それを、わかりやすい言葉で他者に解説することが難しくなってきます。つまり、アウトプットの力が落ちやすくなるわけです。でも、だからといって、その人が持つそもそもの頭のよさが失われることにはなりません。年をとったらすぐに頭がバカになるとか、脳が衰えてとんでもないことになるとかは、あなたの思い違いです。

アムステルダムの研究結果

先ほど、知的レベルの高い人のほうが長生きすると書きましたが、これは、アムステルダムでおこなわれた研究の結果で証明されています。

２３８０人の高齢者の４年後の生存率を追ったところ、心臓病があった人は18％、なかった人は10％、ガンがあった人は18％、なかった人は10％が亡くなったことがわかりました。



（写真提供：Photo AC）

これを、アルファベットの並べ替えのテストでみた場合、テスト結果の上半分の１２００人と下半分の１１８０人で大きな違いが出たのです。

上半分は５.８％の死亡率なのに、下半分は16.４％の人が亡くなったのです。

健康長寿の秘策

ここから何がわかるかというと、体の病気の有無より、脳の機能が落ちることが、寿命に影響を与えるということです。だから、私は「脳を使い続けろ」「前頭葉を鍛えろ」と言い続けているのです。

この研究によると、高卒より、大卒のかたのほうが、定年を迎えてから４年後の死亡率が高いこともわかっています。これは、大卒のかたは頭脳労働、いわゆるホワイトカラーの人が多く、定年になってから何もしなくなることが多いからでしょう。

日本でも、高齢者の就労率の低い都道府県ほど老人医療費が高く、高齢者の就労率の高い長野県が一番医療費が低いことがわかっています。年をとっても働き続けることは、健康長寿の秘策です。現役でいることこそ、頭にも体にも効く特効薬なのです。

※本稿は、『80歳で体はこう変わるからやっておきたいこと』（興陽館）の一部を再編集したものです。