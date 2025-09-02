読売テレビの虎谷温子アナウンサー（42）が2日までにインスタグラムを更新。同局名物の朝の情報番組「す・またん！」（月〜金曜午前5時10分＝関西ローカル）の終了について言及した。

1日の生放送内で今月30日をもっての番組終了を発表。番組公式Xでもメッセージで伝えた。

虎谷アナは「9月末をもって『す・またん！』の放送は終了します。@sumatanentame スタッフが作ってくれる毎月恒例マンスリーカレンダーもこれがラスト 最後は『オンエア画面風カレンダー』です」と書き出し、メインキャスターを務める立田恭三アナ（40）、佐藤佳奈アナ（28）とのスリーショットを公開した。

「左上の時刻表記、右上のサイドスーパー表記にスタッフの思いがこもっています！ 残り1か月、みんなで走り抜きます！！」と記述。右上のサイドスーパーには「最後まで走り抜きます！」との一文があった。

虎谷アナの投稿に対し「残念でたまりません 去年から北九州に単身赴任してるので最後が見れないのも号泣もんです」「虎谷さんを見るのが 朝の楽しみやったのに 残念でなりません」「すまたんが終わると朝から見る番組なくなります。朝から虎谷アナ、佐藤アナ、立田アナに元気を分けてもらってたので本当に残念です」「虎谷さんがいない朝はいやだーー 続すまたん期待してます」などと書き込まれていた。

青森県弘前市出身の虎谷アナは筑波大体育専門学群卒業後の06年に読売テレビ入社。現在フリーアナの川田裕美（42）とは入社同期。12年12月に同社報道局の社員と再婚し、第1子長女、第2子長男に恵まれる。

同番組は2010年にスタート。ニュース、スポーツ、芸能などの最新情報や、関西のおすすめスポット、グルメ、最新便利アイテムなどの情報を届けてきた。同番組名の「すまたん」とはフランス語で「ce matin＝今朝」という意味。