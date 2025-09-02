日々の暮らしのなかで「怒り」「悲しみ」「恐れ」などの「負の感情」に振り回されていませんか？精神科医の藤野智哉先生は、「『自分の感情を自分でコントロールする感じ』がもてれば、気持ちがラクになり、生きやすくなることもあります」と話します。そこで今回は、藤野先生の著書『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』から一部を抜粋し、「嫌な気持ち」への対応をご紹介します。

【書影】相手や自分の「嫌な感情」に振り回されない。藤野智哉『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』

機嫌がいいに越したことはないけれど……

「できればいつも機嫌よくいたい」。そう思う人は多いでしょう。

では、「機嫌がいい」とはどういう状態でしょうか。

医学的に「機嫌がいい」という状態が定義されているわけではないのですが、心理学の分野の一つである感情心理学では「気分（ｍｏｏｄ）」という言葉を使うことがあります。「感情」はその瞬間瞬間の短い揺れ動きですが、「気分」は感情よりも長く続くものとして扱われます。だから「機嫌がいい」というのは、「いい気分が安定して持続していること」ともいえるかもしれません。

いい感情が持続している間は、ほほ笑みが出たり、声のトーンが上がったりもするでしょう。そうした表情や声などさまざまな情報から、周囲の人は「あの人は機嫌がいい」と判断していることになります。

いつも機嫌よく見せる必要はない

ただ世間では、怒りの感情などネガティブな感情がわかりやすく表出しないことを機嫌のよさとしがちなのではないかと思います。

もちろんまったく怒りが生じない人なんていませんが、その怒りを表出してしまうと機嫌悪く見える、逆に、怒っていても怒りを表出しない人は機嫌よく見える、ということです。本来感情はいろんなサインとして表出されるものなので、怒りだってどうしても漏れ出てしまうわけですが、そうしたサインの出ていないことが機嫌のいい状態とされ、何ならわざとらしくでもハッピー感を出していたらもっと機嫌がいいと思われるわけです。

最近はそうして機嫌よくいることがマナーのようにいわれます。でも僕は、いつもいつも機嫌よくいる必要があるとは思いません。周りの人にとっては、上機嫌が持続してくれているほうがいいに決まっています。でも本来は感情に従うのが動物的であり、怒りが湧いてきたら怒りを出すのが自然なわけです。

人間は社会に適応するため怒りなどを抑えて生きていますが、それが自分にとってストレスになることもあります。本当は腹が立っているのに我慢しなきゃいけないわけですから。

人間なんだから、怒りが湧いたり不機嫌になったりするのは当然。出し方を工夫する必要はありますが、必ずしも他人にとって都合のよい上機嫌をずっと演じる必要はないと思います。

逆に、ずっと上機嫌に見えるのは、感情を抑えてそう装っているだけかもしれません。はらわたが煮えくり返っているけれど、それを表出していないだけで機嫌がいいと誤解されている可能性だってありますからね。

気分一致効果

心理学には「気分一致効果」という理論があり、喜びなどのポジティブな感情が生じているときはポジティブな記憶が蘇りやすいといわれています。だから機嫌よくいるほうがハッピーなことを思い出して上機嫌でいられるということです。

心理学の一領域であるポジティブ心理学でも、まだまだ強固なエビデンスではないのですが、ポジティブ感情が死亡率やさまざまな疾患への罹患率の低さに影響するともいわれています。

ポジティブな考え方をしているほうがいろいろな疾患のリスクが減るとされているのです。

そんなわけで機嫌よくいられるならそれに越したことはないけれど、いつもそうじゃなきゃいけないということは全然ないと僕は思います。

まとめ



怒りが湧いたり不機嫌になったりするのは人間として当然。それを隠している人が機嫌よく見えるだけかもしれません

しんどくて機嫌よく振る舞う余裕がないときは……

体調が悪かったり、気持ちが落ち込んでいたりするときは、どうしたって機嫌よくは振る舞えませんよね。

そんなときに友達と会う約束や会合の予定があったとしたら、どうしますか？ 本当は断りたいのに、「ドタキャンしたら友達に縁切りされちゃうかも」「もう誘ってもらえなくなるかも」と、ためらってしまう人もいるかもしれません。

でも僕は、断るのはありじゃないかなと思います。それで切れてしまうような関係なら、どうせどこかで切れますから、「早めに切れてよかった」と思うのも一つの考え方です。

それに、無理して出かけて機嫌よく振る舞えなかった結果、それで嫌われる可能性だってありますよね。機嫌がいいふりをしたり、イライラをコントロールしたりするには余裕が必要ですから、そういう余裕がないときはそれで嫌われることを避けるため、戦略として約束を断るのもありじゃないかなと思います。

調子の波は誰にでもあって当然なのに、隠そうとする人がけっこう多いんですよね。でも相手にさらけ出してみたら、「私もそういうときはあるよ」「わかる、わかる」と共感を得られることもあるわけです。

だから言える範囲で正直に理由を伝え、それで体調を心配してくれるわけでもなく縁を切られるようなら、無理をしてまでつなぎとめる必要がある関係なのか考えてみてもいいと思います。

約束を断るときは伝え方を工夫してみましょう

ただ、断るときは伝え方を工夫したほうがいいかもしれません。断るかどうかを迷うよりも、どうすれば嫌じゃない感じに断れるか考えるほうにエネルギーを割くほうが、うまくいくことがあるような気もします。

「今回はごめんね。体調がよくなったらぜひ参加したいので、次回また誘ってもらえるとうれしい」



（写真提供：Photo AC）

これからも交流を続けていきたいのであれば、そんなふうに次につながる言葉で伝えるのがいいと思います。今回は行けないけど相手のことを嫌いなわけではない。事象と感情を分けてはっきり伝えることが大切です。

人との関わりを失うのは寂しいと思うかもしれませんが、自分の居場所って、年齢や自分の調子などによって変わっていくものです。

以前はそこにいるのが心地よかったけれど、体や心がしんどくてドタキャンすることが増えてくると、ドタキャンが許される界隈に身を置くほうが意外と心地いいな……ということもあったりします。

お互いに無理なく理解し合える関係を大事に

「環境を変えちゃダメだ」と思い込んでいる人が多いように思いますが、つき合う人間が変わっていくことは何も悪いことじゃありません。

長いつき合いでも、お互いに体がしんどければゆるい関係に移行することだってあるでしょう。

「実は私もそういうときがあるから」と、本音が言いやすくなることもあるかもしれません。

もし関係が切れたら、新しい方向に進めばいいだけ。お互いに無理なく理解し合える関係を大事にしていくのがいいと思いますよ。

まとめ



居場所は自分の年齢や調子などによって変わっていくもの。お互いに理解し合える関係を大事にしていきましょう

※本稿は、『嫌な気持ちにメンタルをやられない 不機嫌を飼いならそう』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。